Даже замиокулькас-заморыш оживёт: эта подкормка запустит мощный рост зеленой массы — листьев не сосчитаете

Замиокулькас – растение, любимое многими комнатными садоводами. Он неприхотлив, красив и при минимальном уходе радует своих хозяев долгие годы.
Для стимуляции роста новых листьев и цветения замиокулькаса очень важно обеспечить оптимальное развитие его корневой системы. Эксперт в области садоводства Ксения Давыдова предложила эффективный метод подкормки, способный восстановить даже ослабленное растение.
Приготовление подкормки
В качестве удобрения необходимо использовать раствор, состоящий из 4 капель препарата «Циркон» и 1 грамма монофосфата калия, разведенных в одном литре воды. Этим раствором нужно поливать замиокулькас по предварительно увлажненной почве.
Как это работает
По словам специалиста, компоненты подкормки способствуют активному формированию мощной корневой системы, что, в свою очередь, стимулирует интенсивное развитие листовой массы. Применять такую подкормку нужно один раз в две недели.
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