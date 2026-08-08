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Даже замиокулькас-заморыш оживёт: эта подкормка запустит мощный рост зеленой массы — листьев не сосчитаете

Опубликовано: 8 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
Даже замиокулькас-заморыш оживёт: эта подкормка запустит мощный рост зеленой массы — листьев не сосчитаете
Даже замиокулькас-заморыш оживёт: эта подкормка запустит мощный рост зеленой массы — листьев не сосчитаете
Городовой ру
Чем подкормить капризный замиокулькас

Замиокулькас – растение, любимое многими комнатными садоводами. Он неприхотлив, красив и при минимальном уходе радует своих хозяев долгие годы.

Для стимуляции роста новых листьев и цветения замиокулькаса очень важно обеспечить оптимальное развитие его корневой системы. Эксперт в области садоводства Ксения Давыдова предложила эффективный метод подкормки, способный восстановить даже ослабленное растение.

Приготовление подкормки

В качестве удобрения необходимо использовать раствор, состоящий из 4 капель препарата «Циркон» и 1 грамма монофосфата калия, разведенных в одном литре воды. Этим раствором нужно поливать замиокулькас по предварительно увлажненной почве.

Как это работает

По словам специалиста, компоненты подкормки способствуют активному формированию мощной корневой системы, что, в свою очередь, стимулирует интенсивное развитие листовой массы. Применять такую подкормку нужно один раз в две недели.

Ранее мы рассказали, как сохранить плоды томатов свежими при помощи скотча.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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