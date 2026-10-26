Дороги раскисли — зима придет через месяц: народные приметы на день Параскевы Пятницы

Если 27 октября было особенно грязно, а лужи стояли глубокие, считалось, что до настоящей зимы осталось ровно четыре недели

27 октября в народном календаре — день Параскевы Пятницы. В народе с теплой иронией ее называли Грязнухой — к концу октября дороги окончательно раскисали от осенних дождей, и сухих тропинок уже не оставалось.

По этой самой грязи на дорогах судили, когда придет зима. Если 27 октября было особенно грязно, а лужи стояли глубокие, считалось, что до настоящей зимы осталось ровно четыре недели. Если ямка от конского копыта наполнялась водой сразу, значит через месяц установится санный путь и зима вступит в свои права.

Что говорили птицы и звери

Громкое карканье ворон сулило скорую оттепель и потепление. А если гуси еще не улетели или летали низко, осень решала задержаться, и зима приходила позже обычного. Кот, который прятал нос, предупреждал о приближающихся морозах.

Благоприятные приметы для щедрого урожая

Ясное звездное небо ночью обещало богатый урожай в следующем году. Утренний иней на деревьях тоже считался добрым знаком — он предвещал хороший урожай льна и овса. А дождь в этот день, хоть и казался унылым, предсказывал сырую и затяжную весну, а значит, хорошее плодородие.

Традиции дня

В этот день было принято отдыхать от тяжелой домашней работы, особенно связанной с водой. Женщины не стирали, не мыли полы и не занимались рукоделием, кроме обработки льна. Принято было варить кашу и печь караваи, угощать нуждающихся и дарить близким льняные платочки, которые считались оберегом в дороге. Смеяться слишком громко не рекомендовалось, чтобы не накликать слез, а делать добрые дела, давать милостыню, наоборот, приветствовались.

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