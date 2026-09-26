Два дворца по одному билету, лес Шишкина и кофе в Летнем саду: собираем яркие впечатления в Русском музее

Осень в Петербурге — лучшее время для похода по музеям.

Когда на улице сыро и ветрено, приятнее всего изучать искусство в теплых и роскошных залах.

Русский музей подготовил масштабную программу на ближайшие недели. Это не просто один музей, а целый комплекс великолепных дворцов.

Две новые выставки по одному билету

Главная новость сезона — две новые экспозиции в Михайловском (Инженерном) замке.

Первая выставка посвящена Пелагее Шуриге. Это знаменитая ленинградская художница. На выставке показывают её скульптуры, рисунки и посуду.

Вторая экспозиция рассказывает про Всеволода Воинова. Он был уникальным человеком: писал акварели, изучал искусство и составлял книги.

Приятный бонус: обе эти выставки можно посмотреть по одному общему билету, рассказали в музее. А заодно заглянуть в уникальную Церковь Архангела Михаила прямо внутри замка.

Лес Шишкина, портреты и старинный Петербург

Если вы любите классическую живопись, отправляйтесь в другие корпуса музея:

Корпус Бенуа: Здесь до 9 ноября идет выставка «Иван Шишкин. Русский лес». Отличный шанс увидеть знаменитые пейзажи с величавыми соснами и дубами.

Здесь до 9 ноября идет выставка «Иван Шишкин. Русский лес». Отличный шанс увидеть знаменитые пейзажи с величавыми соснами и дубами. Михайловский дворец: До января открыта выставка «Великая». Она показывает, как русские художники разных эпох изображали женщин. А до 2 ноября там же работают камерные залы с гравюрами старого Петербурга XIX века.

До января открыта выставка «Великая». Она показывает, как русские художники разных эпох изображали женщин. А до 2 ноября там же работают камерные залы с гравюрами старого Петербурга XIX века. Мраморный дворец: Сюда стоит успеть до 19 октября на выставку портретиста Василия Тропинина. Также здесь показывают работы театрального режиссера и художника Николая Акимова.

Стекло, камень и осенний сад

Любителям необычного декоративного искусства понравится в Строгановском дворце. Там сейчас показывают редкие изделия из стекла и камня, а также объемную скульптуру.

Если погода позволит, прогуляйтесь по Летнему саду. В Кофейном домике до конца октября работает уютная ботаническая выставка «Цветочное очарование».

А для поездки с детьми идеально подойдет Восточный павильон замка. Там работают понятные и интересные выставки для юных посетителей.

Ранее «Городовой» рассказывал, как менялось метро Петербурга.