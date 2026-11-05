Две трети апартаментов Петербурга — в трех районах: где сосредоточено предложение

Как эти данные могут пригодиться тем, кто присматривается к формату апартаментов

Рынок апартаментов в Петербурге заметно перестроился за последние пять лет — география и структура предложения серьёзно изменились.

Особенно выделяются три района: Невский, Московский и Петроградский, на которые приходится больше 60 % всех лотов.

Цифры и тренды: что показывают аналитики

По данным исследования BNmap.pro и Level Group, в сентябре 2026 года на Невский район приходилось 42,5 % выставленных на продажу апартаментов города — это 2 028 лотов, тогда как пять лет назад их было 1 217.

Московский район занял второе место с 624 лотами, Петроградский — третье с 440. В сумме на эти три района приходится 64,7 % предложения, сообщает источник.

При этом география рынка сместилась: например, Выборгский район за пять лет опустился со второго на десятое место. Общее число проектов с апартаментами выросло с 36 до 62, а корпусов — с 60 до 92.

Чем отличаются районы: специфика форматов

У каждого из лидеров своя модель развития. В Невском районе большой объём формируют несколько крупных проектов. Московский район делает ставку на сервисные апартаменты рядом с зонами деловой активности — такой формат удобен для временного проживания и сдачи.

Предложение Петроградского района в основном ориентировано на премиальный сегмент. Северные районы представлены заметно слабее: на Приморский и Выборгский вместе приходится менее 10 % предложения, а в Калининском районе на момент исследования апартаментов в продаже не было.

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