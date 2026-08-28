Если у вас есть права - вызовут в военкомат: чем грозит электронная повестка с категорией «В»

Россияне с категорией годности «В» всё чаще получают электронные повестки с формулировками «для уточнения данных» или «для сверки сведений». Это вызывает вопросы, особенно если информация о воинском учёте регулярно обновляется на «Госуслугах» или проверяется на работе. Не стоит паниковать, но и игнорировать такие вызовы нельзя, пишут "Пруфы".
Что такое электронная повестка и когда она считается врученной
Электронная повестка — это официальное уведомление, которое направляется через портал «Госуслуг» или Реестр повесток. Согласно закону, она считается врученной через 7 дней после появления в реестре.
Неявка без уважительной причины через 20 календарных дней влечёт за собой ограничения: запрет на регистрацию ИП и самозанятости, приостановка регистрации недвижимости, ограничения на управление авто, отказ в кредитах и займах.
Как вести себя в военкомате
При посещении военкомата не подписывайте документы автоматически, даже если сотрудник называет их «формальностью». Подпись подтверждает согласие с содержанием. Особую бдительность проявите, если под видом стандартной сверки вам предлагают документы, связанные с заключением контракта на военную службу. Вам могут обещать краткосрочный контракт, но его условия имеют юридическую силу и требуют внимательного прочтения.
Также уточняйте, на каком основании вас направляют на медицинское освидетельствование. Оно может быть связано с военными сборами, поступлением на контрактную службу или мобилизационными мероприятиями — и это совершенно разные правовые статусы.
Чего требует закон от военнообязанного с категорией «В»
Гражданин с категорией «В» не может отказаться от двух действий:
- медицинского освидетельствования для участия в военных сборах;
- получения повестки на военные сборы.
При этом военные сборы — это обязательство, предусмотренное законом, а заключение контракта — добровольное решение. Изучите статью 55 Федерального закона № 53-ФЗ: в ней перечислены граждане, которые освобождены от военных сборов.
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