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Эти продукты все ошибочно хранят в холодильнике: только портятся быстрее

Эти продукты все ошибочно хранят в холодильнике: только портятся быстрее
Какие продукты хозяйки ошибочно хранят в холодильнике

Вдвое дольше пролежат в любом из шкафов.

Холодильник продлевает срок годности целого ряда продуктов, но это не панацея от всех бед. Напротив, есть товары, которые лучше хранить при комнатной температуре, а хозяйки ошибочно отправляют их «мерзнуть». Пора избавиться от этой привычки.

Не стоит держать в холодильнике все виды цитрусовых. Апельсины и мандарины гораздо дольше проживут в вазе для фруктов. При отрицательных температурах и влажности начинается процесс гниения и образования плесени.

Домашние соленья попадают в ту же категорию. Они не испортятся, но будут занимать лишнее место на полках.

«Домашние соленья прекрасно хранятся при комнатной температуре. Если мы положим их в холодильник, то станем забивать его мощность. И это просто будет лишней тратой электроэнергии», — объяснила порталу «Москва24» врач-диетолог Марият Мухина.

Источник фото: Изображение от Freepik

Общество Продукты питания Советы
15 ноября 2023 13:15
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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