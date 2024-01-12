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Этот салат из жареных томатов оценят худеющие: сытный и очень легкий

Этот салат из жареных томатов оценят худеющие: сытный и очень легкий
Простой рецепт салата с помидорами

Готовится за пять минут.

Из помидоров можно сделать не только банальный салат с огурцами. Например, возьмите на заметку рецепт теплого блюда с моцареллой. Оно получается более сытным и отлично согревает в холодную погоду.

Вам понадобятся:

  • помидоры — 3–4 шт.,
  • моцарелла — 125 г,
  • базилик — 1 веточка,
  • чеснок — 2–3 зубчика
  • масло оливковое — 2–3 ст. л.,
  • сушеный орегано — 1 ч. л.,
  • бальзамический соус — по вкусу,
  • специи — по вкусу.

Чеснок нарежьте тонкими пластинами. Обжарьте его на оливковом масле вместе с орегано. Через пару минут добавьте измельченные томаты. Подержите овощи на плите еще около трех минут.

Затем выложите томаты на тарелку. Добавьте к ним нарезанную моцареллу. Полейте салат бальзамическим соусом, приправьте специями и украсьте веточкой базилика, советует портал «Повар.ру». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
12 января 2024 09:45
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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