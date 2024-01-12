Этот салат из жареных томатов оценят худеющие: сытный и очень легкий

Из помидоров можно сделать не только банальный салат с огурцами. Например, возьмите на заметку рецепт теплого блюда с моцареллой. Оно получается более сытным и отлично согревает в холодную погоду.

Вам понадобятся:

помидоры — 3–4 шт.,

моцарелла — 125 г,

базилик — 1 веточка,

чеснок — 2–3 зубчика

масло оливковое — 2–3 ст. л.,

сушеный орегано — 1 ч. л.,

бальзамический соус — по вкусу,

специи — по вкусу.

Чеснок нарежьте тонкими пластинами. Обжарьте его на оливковом масле вместе с орегано. Через пару минут добавьте измельченные томаты. Подержите овощи на плите еще около трех минут.

Затем выложите томаты на тарелку. Добавьте к ним нарезанную моцареллу. Полейте салат бальзамическим соусом, приправьте специями и украсьте веточкой базилика, советует портал «Повар.ру». Приятного аппетита!

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