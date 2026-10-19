Где гулял Шурик и пекли царский хлеб: в Петербурге дали имена безымянным скверам

Городские власти официально утвердили имена для скверов и парков.

В Петербурге стало меньше безымянных уголков. Городские власти официально утвердили имена для полутора десятка скверов и парков.

За каждым новым названием стоит своя история — от подвигов на войне до памяти о любимых советских фильмах.

Сквер всенародно любимого «Шурика» и память об ученых

В Красносельском районе зеленую зону на улице Тамбасова назвали в честь Александра Демьяненко. Большинство знает его как неунывающего Шурика из комедий Гайдая.

Васильевский остров тоже прирос именами:

Сквер Академика Горынина появился на Морской набережной. Игорь Горынин — легендарный ученый-материаловед. Под его руководством создавали сверхпрочную броню для советских атомных ледоколов и подлодок. Сам он жил неподалеку.

появился на Морской набережной. Игорь Горынин — легендарный ученый-материаловед. Под его руководством создавали сверхпрочную броню для советских атомных ледоколов и подлодок. Сам он жил неподалеку. Сквер Стасюлевича на 6-й линии В.О. напомнит о выдающемся просветителе и издателе XIX века, чья типография работала на соседней улице.

Морская романтика на намыве

На новых территориях Васильевского острова продолжают поддерживать морскую тему. Здесь улицы названы в честь мореплавателей, а теперь появились и тематические зеленые зоны.

Пространство между проспектом Крузенштерна и бульваром Головнина назвали в честь братьев Лаптевых — полярных первопроходцев, рассказал Александр Беглов.

По соседству расположился сквер Гидрографов — дань уважения исследователям водных глубин.

Герои трех войн

Несколько скверов посвятили защитникам Отечества:

В Шушарах появился сквер Солдатского Подвига . В годы блокады через эти места проходил рубеж обороны Ленинграда.

. В годы блокады через эти места проходил рубеж обороны Ленинграда. В поселке Ушково зеленый уголок назвали именем Дмитрия Ушкова . В 1944 году этот боец повторил подвиг Александра Матросова — закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Поселок уже давно носит его имя, теперь увековечили и сквер.

. В 1944 году этот боец повторил подвиг Александра Матросова — закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Поселок уже давно носит его имя, теперь увековечили и сквер. В районе Торики сквер посвятили летчику Михаилу Тюрину. В 1940 году во время советско-финской войны он погиб, спасая подбитого командира. Могилы обоих бойцов находятся прямо в этом сквере.

«Охта-Оккервиль» и «Каменный пляж»

Иногда жителям не нужны исторические справки — они сами дают местам идеальные имена. Власти просто согласились с петербуржцами:

Участок на берегу Финского залива официально стал сквером Каменный Пляж . Горожане называли его так годами.

. Горожане называли его так годами. Недавно благоустроенное и очень модное пространство у слияния двух рек в Красногвардейском районе теперь официально зовется «Охта-Оккервиль».

Историческая память: от пекарей до графов

На Английском проспекте сквер назвали Хлебной Слободкой. В XVIII веке здесь жили придворные пекари и хлебопеки.

Вдоль Дудергофского канала раскинулся парк Маврино. Название красивое и романтичное: в XVIII веке фаворит императрицы граф Петр Шувалов построил здесь усадьбу и назвал ее в честь своей жены Мавры.

А еще немного подрос знаменитый Пискарёвский парк — к нему просто присоединили соседнюю зеленую зону на углу улиц Верности и Карпинского.

Присвоение имен — это не просто смена табличек. Когда у сквера появляется официальное название и статус, его гораздо сложнее застроить, а ухаживать за ним городские службы обязаны тщательнее.

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