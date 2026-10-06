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«Герман» больше не сажаю: выбираю новый сорт – и урожай сладких зеленцов гребу до середины октября

Опубликовано: 6 октября 2026 00:12
 Проверено редакцией
«Герман» больше не сажаю: выбираю новый сорт – и урожай сладких зеленцов гребу до середины октября
«Герман» больше не сажаю: выбираю новый сорт – и урожай сладких зеленцов гребу до середины октября
Городовой ру
Урожайные и полностью лишены горечи

Этот сорт огурцов пользуется высоким спросом среди садоводов. При соблюдении правил агротехники плоды приобретают характерный хруст, а также плотную и сладкую структуру мякоти. Отсутствие горечи является мощным конкурентным преимуществом продукта.

Речь идет о сорте российской селекции «Маша». Этот раннеспелый гибрид характеризуется коротким вегетационным периодом: сбор урожая возможен уже через полтора месяца после появления всходов.

Сорт обладает высокими показателями продуктивности, достигая урожайности до 10–11 кг с одного куста. При этом интенсивность плодоношения составляет до семи завязей в одном узле.

Огурцы сорта «Маша» отличаются высокими вкусовыми качествами: хрустящей текстурой, плотностью и малым размером семян.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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