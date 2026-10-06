«Герман» больше не сажаю: выбираю новый сорт – и урожай сладких зеленцов гребу до середины октября

Этот сорт огурцов пользуется высоким спросом среди садоводов. При соблюдении правил агротехники плоды приобретают характерный хруст, а также плотную и сладкую структуру мякоти. Отсутствие горечи является мощным конкурентным преимуществом продукта.
Речь идет о сорте российской селекции «Маша». Этот раннеспелый гибрид характеризуется коротким вегетационным периодом: сбор урожая возможен уже через полтора месяца после появления всходов.
Сорт обладает высокими показателями продуктивности, достигая урожайности до 10–11 кг с одного куста. При этом интенсивность плодоношения составляет до семи завязей в одном узле.
Огурцы сорта «Маша» отличаются высокими вкусовыми качествами: хрустящей текстурой, плотностью и малым размером семян.
Читайте также:
Забыла про «Герман» навсегда: в 2026 его затмил другой сорт – в пучках по 8 сладких зеленцов.
Не «Кураж» и не «Герман»: для сезона 2027 выбираю его – урожай зеленцов до 40 кг/м², растет даже в трещине асфальта.