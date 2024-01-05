Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Гости будут в восторге от салата с копченой курицей: подайте его на Рождество

Гости будут в восторге от салата с копченой курицей: подайте его на Рождество
Простой куриный салат к празднику

Готовится за пять минут.

Необязательно долго стоять у плиты, чтобы приготовить вкусное рождественское блюдо. Например, можно сделать сытный салат из копченой курицы.

Вам понадобятся:

  • копченая куриная грудка — 300 г,
  • картофель — 4 шт.,
  • яйца — 3 шт.,
  • морковь — 1 шт.,
  • лук — 1⁄2 шт.,
  • сыр — 100 г,
  • майонез и специи — по вкусу.

Яйца, картофель и морковь отварите, а затем натрите. Лук и курицу нарежьте кубиками.

Выложите салат в форму слоями: картофель, курица, лук, морковь, яйца. Каждый смажьте небольшим количества майонеза.

Посыпьте верхушку тертым сыром, дайте немного настояться, а затем подавайте к столу, советует портал «Аймкук». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
5 января 2024 13:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще