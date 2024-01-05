Гости будут в восторге от салата с копченой курицей: подайте его на Рождество

Готовится за пять минут.

Необязательно долго стоять у плиты, чтобы приготовить вкусное рождественское блюдо. Например, можно сделать сытный салат из копченой курицы.

Вам понадобятся:

копченая куриная грудка — 300 г,

картофель — 4 шт.,

яйца — 3 шт.,

морковь — 1 шт.,

лук — 1⁄2 шт.,

сыр — 100 г,

майонез и специи — по вкусу.

Яйца, картофель и морковь отварите, а затем натрите. Лук и курицу нарежьте кубиками.

Выложите салат в форму слоями: картофель, курица, лук, морковь, яйца. Каждый смажьте небольшим количества майонеза.

Посыпьте верхушку тертым сыром, дайте немного настояться, а затем подавайте к столу, советует портал «Аймкук». Приятного аппетита!

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