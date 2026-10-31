Готовлю восточные булочки: пышные, как облако — аромат сведет с ума любого

Рецепт пышных и ароматных булочек

Традиционная выпечка постепенно теряет свою актуальность, в то время как восточные десерты неизменно вызывают большой интерес.

Использование нежного слоеного теста гарантирует превосходный вкус.

Ингредиенты:

молоко — 200 мл;

вода — 200 мл;

дрожжи сухие — 10 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

масло растительное — 100 мл;

мука — 700 г;

соль — 1 ч. л.;

масло сливочное — 120 г;

мак или кунжут — для декорирования.

Технология приготовления

В миске подходящего объема соедините воду, молоко и дрожжи.

Отделите белки от двух яиц и введите их в состав; желтки следует сохранить для финишного покрытия изделий. Добавьте сахар и растительное масло, тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Постепенно всыпая муку и добавив соль, замесите эластичное тесто. Накройте заготовку и оставьте в теплом месте для расстойки на 60 минут.

Раскатайте тесто вручную в прямоугольный пласт и равномерно распределите по поверхности размягченное сливочное масло. Сложите одну часть пласта к центру, прижмите и повторно смажьте маслом.

Сформируйте конверт, сложив внахлест вторую часть пласта, и нанесите масло на середину заготовки. Накройте смазанную область оставшейся частью, сформировав квадрат, и аккуратно уплотните его со всех сторон.

Разделите тесто на 10 полосок. Каждую заготовку слегка прижмите, сложите пополам, скрутите концы в противоположных направлениях и соедините их, сформировав рогалик.

Разместите изделия на противне с пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте маком. Выпекайте в духовом шкафу, разогретом до 200 градусов, до образования золотистой корочки.

Совет от автора

Когда булочки будут готовы, накройте их полотенцем на 10 минут. Так они «отдохнут» и станут еще вкуснее!

Фото сгенерировано ИИ

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