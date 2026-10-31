Готовлю восточные булочки: пышные, как облако — аромат сведет с ума любого

Традиционная выпечка постепенно теряет свою актуальность, в то время как восточные десерты неизменно вызывают большой интерес.
Использование нежного слоеного теста гарантирует превосходный вкус.
Ингредиенты:
- молоко — 200 мл;
- вода — 200 мл;
- дрожжи сухие — 10 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- масло растительное — 100 мл;
- мука — 700 г;
- соль — 1 ч. л.;
- масло сливочное — 120 г;
- мак или кунжут — для декорирования.
Технология приготовления
В миске подходящего объема соедините воду, молоко и дрожжи.
Отделите белки от двух яиц и введите их в состав; желтки следует сохранить для финишного покрытия изделий. Добавьте сахар и растительное масло, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Постепенно всыпая муку и добавив соль, замесите эластичное тесто. Накройте заготовку и оставьте в теплом месте для расстойки на 60 минут.
Раскатайте тесто вручную в прямоугольный пласт и равномерно распределите по поверхности размягченное сливочное масло. Сложите одну часть пласта к центру, прижмите и повторно смажьте маслом.
Сформируйте конверт, сложив внахлест вторую часть пласта, и нанесите масло на середину заготовки. Накройте смазанную область оставшейся частью, сформировав квадрат, и аккуратно уплотните его со всех сторон.
Разделите тесто на 10 полосок. Каждую заготовку слегка прижмите, сложите пополам, скрутите концы в противоположных направлениях и соедините их, сформировав рогалик.
Разместите изделия на противне с пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте маком. Выпекайте в духовом шкафу, разогретом до 200 градусов, до образования золотистой корочки.
Совет от автора
Когда булочки будут готовы, накройте их полотенцем на 10 минут. Так они «отдохнут» и станут еще вкуснее!
Фото сгенерировано ИИ
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