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Хлеб в шубке готовлю и на обед, и на ужин, и просто на перекус: проще пиццы, вкуснее капустных пирожков

Опубликовано: 7 ноября 2026 15:18
 Проверено редакцией
Хлеб в шубке готовлю и на обед, и на ужин, и просто на перекус: проще пиццы, вкуснее капустных пирожков
Хлеб в шубке готовлю и на обед, и на ужин, и просто на перекус: проще пиццы, вкуснее капустных пирожков
Городовой ру
Как приготовить закусочные бутерброды с капустой, сыром и яйцом

Для приготовления вкусного и сытного ужина не нужно долгое время проводить у плиты, возиться с тестом. Достаточно взять ломтики батона и превратить их в румяную закуску, которая напомнит и горячие бутерброды, и ленивые пирожки. Сверху нежного хлеба будет аппетитная “шубка”. Это очень вкусно!

Что понадобится

Батон - 1 упаковка; капуста - 400 г; сыр - 120 г; лук репчатый - 1 штука; вареное яйцо - 1 штука; сметана - 3 столовые ложки; масло подсолнечное - 2 столовые ложки; перец и соль - по вкусу.

Приготовление

Мелко нашинкуйте капусту, нарежьте лук. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук и выложите капусту. Тушите ее до мягкости, добавьте перец и соль.

Нарежьте яйцо, натрите половину сыра, смешайте с остывшей начинкой и сметаной. Выложите на противень с пергаментной бумагой ломтики батона, распределите сверху капусту и покройте сверху остальным сыром.

Запекайте бутерброды в прогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут. Сыр должен стать румяным. Для украшения можно использовать зелень, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже несколько раз пользовалась этим рецептом. Сделать вкус более пикантным получится с помощью нарезанного зеленого лука. Его нужно добавить в свежем виде в остывшую начинку.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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