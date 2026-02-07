Из 100500 сортов сею 1 – и вся деревня по уши в огурцах: куст увешан зеленцами, как елка игрушками

При выборе семян огурцов для культивирования в открытом грунте и тепличных условиях агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на высокоурожайный сорт "Трюкач", который получил положительные отзывы от всех, кто его выращивал. Данный пучковый гибрид формирует до пяти плодов в каждом узле, обеспечивая обильное плодоношение по всей высоте растения.
"Трюкач" является раннеспелым партенокарпическим гибридом женского типа цветения, не требующим опыления. Первые плоды созревают уже на 40-й день после появления всходов. Растения характеризуются компактным размером, короткими плетями и небольшими листьями, что обеспечивает удобство в уходе.
Плоды представляют собой темно-зеленые зеленцы цилиндрической формы с мелкими шипами. Огурцы крупнобугорчатые, с небольшим количеством шипов, достигают длины 8-10 см и массы до 60 граммов. Плоды отличаются превосходными вкусовыми качествами, отсутствием горечи и пустот. Урожайность данного гибрида превышает 10 кг/м².
Гибрид демонстрирует продолжительный период плодоношения и высокую устойчивость к распространенным заболеваниям, таким как мучнистая роса, вирус огуречной мозаики, пероноспороз и кладоспориоз.
