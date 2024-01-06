Из остатков варенья получится шикарный десерт: в пекарнях его продают втридорога

У многих в холодильнике найдется полупустая банка варенья. Чтобы продукт не пропадал зря, приготовьте из него вкусный десерт. Кондитер Ирина Сырцева поделилась рецептом маффинов.

Вам понадобятся:

«Миксером взбейте масло с сахаром. В отдельной емкости смешайте муку, ванилин, разрыхлитель и соль. Добавьте их к маслу и тщательно перемешайте.

В другой миске взбейте яйца, а затем добавьте их к остальным компонентам. Замесите тесто и заполните им формочки для кексов наполовину. Затем добавьте по чайной ложке варенья, а сверху влейте остатки теста.

Выпекайте десерт при 180°C в течение 20–25 минут», — посоветовала эксперт в беседе с порталом «Городовой».