Кочаны по 15 кг – сочные и плотные: этот сорт капусты обожают дачники – семена разлетаются как горячие пирожки

Гигант среди сородичей

Ассортимент высокоурожайных сортов капусты с крупными кочанами ограничен, в связи с чем рекомендуется заблаговременно закупить семенной материал во избежание дефицита. Эксперты в области агрономии рекомендуют обратить внимание на сорт «Сибирский гигант».

Этот позднеспелый сорт характеризуется высокой продуктивностью: вес кочана в среднем составляет около 15 кг.

Сорт обладает отличными показателями лежкости, сохраняя товарный вид при хранении в прохладных условиях до 10 месяцев. «Сибирский гигант» отличается неприхотливостью, что позволяет культивировать его в любых климатических зонах, а также демонстрирует высокую устойчивость к болезням и вредителям.

Благодаря сбалансированным вкусовым качествам, выраженной сочности и сладкому привкусу, сорт является универсальным в использовании как для переработки, так и для реализации в свежем виде.

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