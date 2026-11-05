Котлеты из рыбных консервов: бюджетное и вкусное блюдо — простая идея для ужина

Рыбные котлеты на новый лад

Организация домашнего питания часто предполагает поиск оригинальных и бюджетных идей.

Предлагаем рецепт из простых продуктов для создания полноценного горячего блюда.

Ингредиенты:

рыбные консервы — 1 банка;

картофель — 2 шт.;

рис — 2 ст. л.;

репчатый лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

зеленый лук — 2–3 стебля;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

соль, специи — по вкусу.

Технология приготовления

Отварите рис в подсоленной воде до готовности и остудите до комнатной температуры перед смешиванием с другими компонентами.

Отваренный картофель разомните в пюре и также остудите для удобства дальнейшей обработки.

Репчатый лук мелко нарежьте и пассеруйте на растительном масле до золотистого оттенка.

Затем снимите массу с огня и оставьте до полного остывания. Зеленый лук необходимо мелко нашинковать.

Слейте жидкость из рыбных консервов и разомните рыбу вилкой. Соедините ее с картофельным пюре, добавьте рис, подготовленные виды лука, яйцо, соль и специи. Тщательно перемешайте ингредиенты и сформируйте котлеты.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите заготовки. Обжаривайте котлеты с обеих сторон до полной готовности.

Блюдо отличается аппетитным ароматом и высокой питательностью. Этот рецепт станет отличным дополнением к вашей кулинарной коллекции. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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