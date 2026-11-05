Котлеты из рыбных консервов: бюджетное и вкусное блюдо — простая идея для ужина

Организация домашнего питания часто предполагает поиск оригинальных и бюджетных идей.
Предлагаем рецепт из простых продуктов для создания полноценного горячего блюда.
Ингредиенты:
- рыбные консервы — 1 банка;
- картофель — 2 шт.;
- рис — 2 ст. л.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- зеленый лук — 2–3 стебля;
- растительное масло — 2–3 ст. л.;
- соль, специи — по вкусу.
Технология приготовления
Отварите рис в подсоленной воде до готовности и остудите до комнатной температуры перед смешиванием с другими компонентами.
Отваренный картофель разомните в пюре и также остудите для удобства дальнейшей обработки.
Репчатый лук мелко нарежьте и пассеруйте на растительном масле до золотистого оттенка.
Затем снимите массу с огня и оставьте до полного остывания. Зеленый лук необходимо мелко нашинковать.
Слейте жидкость из рыбных консервов и разомните рыбу вилкой. Соедините ее с картофельным пюре, добавьте рис, подготовленные виды лука, яйцо, соль и специи. Тщательно перемешайте ингредиенты и сформируйте котлеты.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите заготовки. Обжаривайте котлеты с обеих сторон до полной готовности.
Блюдо отличается аппетитным ароматом и высокой питательностью. Этот рецепт станет отличным дополнением к вашей кулинарной коллекции. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также
«Пузырчатые» чебуреки без хлопот: нужны только мука, вода и масло – сочные и вкуснющие.
Сырная лепешка: вкусное решение для завтрака — полюбят все члены семьи.