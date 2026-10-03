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Крупные комья, мыльная швабра и табу на «шалаши»: как подготовить огород к зиме

Опубликовано: 3 октября 2026 11:35
 Проверено редакцией
Крупные комья, мыльная швабра и табу на «шалаши»: как подготовить огород к зиме
Крупные комья, мыльная швабра и табу на «шалаши»: как подготовить огород к зиме
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Агроном рассказал, что сделть в огороде и теплице к зиме. 

Почти середина осени и дачный сезон пора закрывать. Но просто бросить участок до весны нельзя. Если правильно подготовить почву и теплицу сейчас, весной у вас будет намного меньше работы, а урожай порадует.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому" самые главные и простые советы.

Наводим порядок в теплице

Теплице осенью нужно уделить особое внимание. Вот простой план действий:

Выносим всё лишнее. Уберите всю ботву, старые сорняки, подвязки и колышки. Внутри должна остаться только голая земля.

Промываем стенки. Не нужно оттирать всё до идеального блеска. Возьмите швабру и мыльную воду (отлично подойдет калийное или обычное хозяйственное мыло). Просто протираем стенки для дезинфекции.

Копаем крупными комьями. Перекопайте почву на полный штык лопаты. Главный секрет: не разбивайте комья земли.

"Самое главное её перекопать крупными комьями и не открывать ни в коем случае, чтобы там было сухо и температура зимой убъет вредителей и болезни по возможности", - говорит эксперт.

Огород: глубокая перекопка и последний урожай

На открытых грядках сейчас действует то же правило, что и в теплице.

  • Перекопка — наше всё. Перекапываем грядки на глубину около 28 см (на штык лопаты). Комья оставляем большими. За зиму они промерзнут, и личинки вредителей погибнут. А весной такая земля отлично впитает талую воду.
  • Убираем остатки урожая. Пора выкапывать последнюю редьку и срезать капусту. Как раз в ноябре капусту традиционно квасят.

Многолетники: режем, но не укрываем

С многолетними цветами и кустарниками осенью лучше не перебарщивать.

Только обрезка. Уберите сухие и больные ветки. Больше ничего делать не надо.

  • Забудьте про опрыскивание. Опрыскивать растения химией сейчас бесполезно. Дожди и тающий снег всё равно всё смоют.
  • Не стройте «шалаши». Не укрывайте растения без реальной необходимости. В теплых укрытиях обожают зимовать мыши, крысы и муравьи. Лучшее укрытие для растений — это обычный снег.

"Любые укрытия — это домик для для муравьёв, крыс, мышей. Пусть лучше все снегом прикроется. По крайней мере, не будут вредители разводиться", - отмечает агроном.

Удобрения: что можно, а что испортит почву

Многие дачники совершают ошибки, пытаясь «покормить» огород под зиму.

  • Минеральные удобрения не нужны. Не сыпьте сейчас суперфосфат. За зиму талая вода просто унесет его глубоко в почву, и корни до него не дотянутся.
  • Свежая органика под запретом. Категорически нельзя вносить свежий навоз (в нем полно семян сорняков) и свежие опилки (они вытягивают из почвы азот).
  • Что можно? Если у вас есть старый, хорошо перепревший навоз, его можно просто разбросать по грядкам.

Ранее «Городовой» рассказывал, как вырастить огород на подоконнике зимой.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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