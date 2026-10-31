Куда мечтают сбежать россияне: Петербург вошел в тройку лидеров

Первое место предсказуемо занял Краснодарский край.

Аналитики сервиса «Авито Работа» решили выяснить, куда именно хотят перебраться работающие россияне, сообщает Росбалт. Оказалось, что у большинства мечты вполне конкретные.

Тройка лидеров выглядит предсказуемо, но Петербург сумел приятно удивить экспертов.

Кто на первых местах

Первое место предсказуемо занял Краснодарский край. Его выбрали 31% опрошенных. Люди банально устали от холода и серости, поэтому Сочи и Краснодар манят возможностью жить у моря и круглый год видеть солнце.

На второй строчке — Москва и область (25%). В столицу традиционно едут за большими деньгами, быстрым карьерным ростом и столичным лоском.

Почетное третье место досталось Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Собрать чемоданы и отправиться на берега Невы готов каждый пятый участник опроса (21%).

Почему именно Петербург?

Город на Неве легко обошел другие сильные регионы. Например, развитый и богатый Татарстан с Казанью набрал всего 11% голосов. Ставрополье захотели выбрать 9%, а Сибирь, Нижний Новгород и Приморье — от 7% до 9%.

Чем же Петербург берет за душу?

Баланс жизни. Здесь есть деньги и карьерные перспективы крупных компаний, но нет дикой московской суеты.

Здесь есть деньги и карьерные перспективы крупных компаний, но нет дикой московской суеты. Зарплаты. Доходы в городе заметно выше, чем в среднем по России.

Доходы в городе заметно выше, чем в среднем по России. Атмосфера. Это признанная культурная столица: театры, выставки, архитектура, знаменитые бары и кофейни. Сюда едут за вдохновением.

Это признанная культурная столица: театры, выставки, архитектура, знаменитые бары и кофейни. Сюда едут за вдохновением. Удобство. В городе отлично развит общественный транспорт, много парков, а до Финского залива можно доехать на обычной электричке.

Обратная сторона медали: к чему надо быть готовым

Переезд в Питер — это не только романтичные прогулки по набережным. Эксперты по недвижимости и сами переехавшие часто напоминают о подводных камнях.

Во-первых, это климат. Знаменитые питерские дожди, сырость и дефицит солнца зимой выдерживают не все.

Во-вторых, жилье. Снять приличную однокомнатную квартиру рядом с метро сейчас стоит от 35–45 тысяч рублей в месяц. Это все еще дешевле Москвы, но для жителей многих регионов сумма внушительная.

Кроме того, многие компании сегодня предлагают удаленку. Поэтому люди все чаще устраиваются в питерские или московские офисы, но переезжают жить в пригороды или в более теплые края.

Тем не менее Петербург остается главным магнитом для тех, кто ищет баланс между хорошей работой и красивой, интересной жизнью.

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