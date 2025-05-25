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Как Петр III отменил сословные барьеры: что произошло 25 мая в истории Петербурга

Опубликовано: 25 мая 2025 08:02
Ладожский канал, Императрица Анна Иоанновна
Как Петр III отменил сословные барьеры: что произошло 25 мая в истории Петербурга
Городовой ру

Значимые события, оставившие след в истории Петербурга.

25 мая в истории Санкт-Петербурга произошло множество значимых событий, оставивших след в его развитии и формировании. От великих инженерных проектов до знаковых решений императоров: каждая дата — это страница в летописи Северной столицы.

1731: водная артерия, соединившая века

Императрица Анна Иоанновна торжественно открыла судоходство по Ладожскому каналу. Так была реализована мечта Петра I о создании этой водной артерии. Он еще в 1718 году собственноручно нарисовал обходной канал, минуя Ладожское озеро, славившееся сильными ветрами и частыми штормами, который бы соединил Волхов и Неву.

Водный путь длиной 111 километров начинался около Новой Ладоги, а заканчивался в Шлиссельбурге. Строительство началось в 1719 году. После смерти Петра строительство замедлилось, но, благодаря усердию руководителя работ инженера генерал-лейтенанта Бурхарда Кристофа фон Михниха, весной 1731 года канал был готов.

В те времена он был крупнейшим гидротехническим сооружением в Европе, соединившим две крупнейшие реки и упростившим судоходство.

1762: открыт для всех волею Петра III

Петр III в устной форме разрешил в Летнем саду, а также на Марсовом поле, как говорили тогда, «на лугу»:

«Гулять всякого звания людям каждой день до десяти часов вечера в пристойном, а не подлом платье».

Таким образом, император сделал послабление для тех, кто до этого имел сословное ограничение для посещения этих мест. Это было, своего рода, шагом к либерализации, открытости и уравниванию в правах для жителей Петербурга.

1828: память об Измайловском полке

На месте деревянной церкви был заложен собор во имя Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка. Строительство велось семь лет.

Николай I выделил личные средства на возведение собора — до восшествия на престол он семь лет командовал второй бригадой Первой гвардии пехотной дивизии, к которой относился Измайловский полк. Спроектировал храм архитектор, академик Императорской Академии художеств Василий Петрович Стасов.

Император поставил условие, чтобы «все купола были выкрашены голубою краскою с золотыми звездами, как в Москве на Архангельском, а в Твери на Тверском соборе». Существует легенда, что синие купола появились, потому что такого цвета были мундиры измайловцев.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», этот величественный собор стал памятником славы Измайловского полка и украшением Петербурга.

1910: увековечен в бронзе, а затем…

В сквере перед домом 37 на Кирочной улице был открыт памятник Петру I. В этом здании тогда находился полковой госпиталь Преображенского полка. На лицевой стороне памятнике было выбито «Державному основателю преображенцы», а на боковых гранях: «Потом трудов моих создал я вас» и «При Полтавской баталии сражался я с полком моим, лично был в великом огне».

Создал памятник выдающийся русский скульптор Марк Матвеевич Антокольский. В 1930 году монумент сняли и передали на хранение в Ленинградский Центральный военно-морской музей. История этого памятника отражает сложность и противоречивость эпохи, когда даже память о великих людях подвергалась пересмотру.

Эти события, произошедшие 25 мая в разные годы, демонстрируют, как история формировала облик Санкт-Петербурга. От великих инженерных проектов до увековечивания памяти: каждый эпизод вносит вклад в богатую культуру и наследие Северной столицы.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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