«МедиаКульт – 2026»: от экономики внимания до ИИ – главные тренды индустрии на одной площадке
Рынок маркетинга, рекламы, креативных индустрий и цифровых технологий в 2026 году развивается в условиях ускоренного внедрения искусственного интеллекта, рост использования digital-инструментов и изменения подходов к созданию и продвижению контента. Все больше проектов используют ИИ в рекламе, таргетинге, видеопроизводстве, SMM, PR и коммуникациях, а конкуренция смещается в сторону качества реализации и эффективности.
Отрасли нужна площадка, где можно не только отметить успешные проекты, но и сравнить подходы, обсудить новые практики и зафиксировать изменения, которые происходят на рынке. Такой платформой станет ежегодная Премия «МедиаКульт», церемония награждения лауреатов которой пройдет в ноябре в Москве.
Программа охватывает ключевые сегменты современного рынка: от производства видеоконтента и digital-коммуникаций до SMM и комплексных PR-стратегий. Стратегическим вектором этого года стал технологический прогресс: в премию включена отдельная масштабная категория «ИИ-проекты», направленная на признание наиболее эффективных кейсов применения искусственного интеллекта.
Премия охватывает более 250 номинаций в 12 категориях – от классического брендинга и PR до передовых ИИ-технологий. Участники получают возможность представить свои достижения на профессиональном уровне, получить признание коллег и закрепить статус лидеров рынка, претендуя на высшие награды, включая Гран-при в категориях «Бренд года», «Партнер года» и «Лидеры индустрии».
В Премии представлены следующие категории номинаций:
- Маркетинговые коммуникации – от «Промо-кампании года» до «Лучшего перфоманс-маркетинга»
- Видеоконтент – «Лучший рекламный ролик», «Клип года», «Лучшее внедрение ИИ в видеоконтенте»
- Брендинг – «Ребрендинг года», «Лучшая айдентика бренда», «UX/UI-дизайн года»
- Цифровые коммуникации – «Инновация года в маркетинговых технологиях», «Лучшее внедрение ИИ в рекламе»
- SMM и Блогинг – «Блогер года», «Медийная личность года», «Контент-маркетинг года»
- PR и СМИ – «PR-проект года», «Пресс-служба года», «Лучшее бренд-медиа»
Отдельным направлением проекта является категория «ИИ-проекты» – для тех, кто работает с нейросетями. Искусственный интеллект меняет индустрию, и «МедиаКульт» это признаёт целым набором номинаций:
- «Лучшее ИИ-видео в рекламе»
- «Лучший ИИ-креатив»
- «Лучший ИИ-проект в таргетинге»
- «Лучший ИИ-чат-бот»
- «Лучший ИИ-агент»
- «Лучший ИИ-аватар»
Перед церемонией награждения лауреатов Премии состоится форум «МедиаКульт», который объединит экспертов отрасли, представителей бизнеса и органов власти для обсуждения ключевых трендов и перспектив развития медиа-индустрии в России. Участников форума ждут панельные дискуссии, экспертные выступления, обмен опытом и профессиональный нетворкинг.
Проект зарекомендовал себя как авторитетное профессиональное пространство для признания достижений отрасли. Среди участников и лауреатов прошлого: СБЕР, Литрес, Лента, SELA, Читай-город, ВТБ, Mantera Resort & Congress, Одноклассники, девелопер «ИНГРУПП», ЛУКОЙЛ, RGBY, NM Studio и Okko, Русская Косметика, НИУ ВШЭ, Торговый дом «Кама» и Genius Group, GRASS, Напитки Вместе, ЭВА ПРОДАКТ и многие другие.