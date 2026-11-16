«МедиаКульт – 2026»: от экономики внимания до ИИ – главные тренды индустрии на одной площадке

Прием заявок на «МедиаКульт – 2026» – одно из ключевых индустриальных событий, объединяющее профессиональную премию и деловой форум для лидеров медиа, маркетинга, креативных индустрий и технологий. Мероприятие пройдет осенью в Москве и соберет более 500 участников – представителей бизнеса, агентств, медиа и государственных структур​​​​​​​.

Рынок маркетинга, рекламы, креативных индустрий и цифровых технологий в 2026 году развивается в условиях ускоренного внедрения искусственного интеллекта, рост использования digital-инструментов и изменения подходов к созданию и продвижению контента. Все больше проектов используют ИИ в рекламе, таргетинге, видеопроизводстве, SMM, PR и коммуникациях, а конкуренция смещается в сторону качества реализации и эффективности.

Отрасли нужна площадка, где можно не только отметить успешные проекты, но и сравнить подходы, обсудить новые практики и зафиксировать изменения, которые происходят на рынке. Такой платформой станет ежегодная Премия «МедиаКульт», церемония награждения лауреатов которой пройдет в ноябре в Москве.

Программа охватывает ключевые сегменты современного рынка: от производства видеоконтента и digital-коммуникаций до SMM и комплексных PR-стратегий. Стратегическим вектором этого года стал технологический прогресс: в премию включена отдельная масштабная категория «ИИ-проекты», направленная на признание наиболее эффективных кейсов применения искусственного интеллекта.

Премия охватывает более 250 номинаций в 12 категориях – от классического брендинга и PR до передовых ИИ-технологий. Участники получают возможность представить свои достижения на профессиональном уровне, получить признание коллег и закрепить статус лидеров рынка, претендуя на высшие награды, включая Гран-при в категориях «Бренд года», «Партнер года» и «Лидеры индустрии».

В Премии представлены следующие категории номинаций:

Маркетинговые коммуникации – от «Промо-кампании года» до «Лучшего перфоманс-маркетинга»

Видеоконтент – «Лучший рекламный ролик», «Клип года», «Лучшее внедрение ИИ в видеоконтенте»

Брендинг – «Ребрендинг года», «Лучшая айдентика бренда», «UX/UI-дизайн года»

Цифровые коммуникации – «Инновация года в маркетинговых технологиях», «Лучшее внедрение ИИ в рекламе»

SMM и Блогинг – «Блогер года», «Медийная личность года», «Контент-маркетинг года»

PR и СМИ – «PR-проект года», «Пресс-служба года», «Лучшее бренд-медиа»

Отдельным направлением проекта является категория «ИИ-проекты» – для тех, кто работает с нейросетями. Искусственный интеллект меняет индустрию, и «МедиаКульт» это признаёт целым набором номинаций:

«Лучшее ИИ-видео в рекламе»

«Лучший ИИ-креатив»

«Лучший ИИ-проект в таргетинге»

«Лучший ИИ-чат-бот»

«Лучший ИИ-агент»

«Лучший ИИ-аватар»

Перед церемонией награждения лауреатов Премии состоится форум «МедиаКульт», который объединит экспертов отрасли, представителей бизнеса и органов власти для обсуждения ключевых трендов и перспектив развития медиа-индустрии в России. Участников форума ждут панельные дискуссии, экспертные выступления, обмен опытом и профессиональный нетворкинг.

Проект зарекомендовал себя как авторитетное профессиональное пространство для признания достижений отрасли. Среди участников и лауреатов прошлого: СБЕР, Литрес, Лента, SELA, Читай-город, ВТБ, Mantera Resort & Congress, Одноклассники, девелопер «ИНГРУПП», ЛУКОЙЛ, RGBY, NM Studio и Okko, Русская Косметика, НИУ ВШЭ, Торговый дом «Кама» и Genius Group, GRASS, Напитки Вместе, ЭВА ПРОДАКТ и многие другие.