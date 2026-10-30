Меньше толп, больше кино и свободных дорог: как Петербург ищет баланс между туристами и горожанами

За 2026 год в Петербурге уже побывали около 9 миллионов гостей.

Санкт-Петербург всегда был магнитом для путешественников. Но жить в городе-музее порой непросто: толпы на Невском, перекрытые улицы и очереди за кофе утомляют местных.

Вице-губернатор Борис Пиотровский провел прямую линию, где честно обозначил новую позицию Смольного: Петербургу не нужен бесконечный поток туристов. Городу важен комфорт тех, кто здесь живет.

«Слишком много нам не надо»: туризм меняет формат

Цифры по-прежнему впечатляют: за 2026 год в Петербурге уже побывали около 9 миллионов гостей. Для сравнения, за весь прошлый год приехало 12,4 миллиона.

Но чиновники открыто говорят: гнаться за рекордами больше никто не будет. Если туристов станет слишком много, петербуржцы просто перестанут чувствовать себя дома.

Меняются и сами гости. Эпоха больших организованных групп с экскурсоводами и флажками уходит в прошлое.

Сегодня в Петербург чаще едут индивидуальные путешественники .

. Люди сами бронируют квартиры, выбирают необычные кафе и гуляют по непарадным маршрутам.

Больше всего гостей едет из Москвы и крупных российских регионов — на выходные или в короткий отпуск.

Второе дыхание «Ленфильма» и экранизация «Лавра»

Легендарная киностудия на Петроградской стороне наконец-то официально перешла в собственность города. Борис Пиотровский возглавил ее Совет директоров. Долгие годы студия боролась с долгами, но теперь курс взят на возрождение.

Планы простые и понятные:

Окончательно закрыть финансовые дыры. Учить молодых режиссеров, операторов и сценаристов. Снимать свое большое и качественное кино.

Город уже выделил деньги на два крупных проекта. Самый ожидаемый из них — экранизация романа Евгения Водолазкина «Лавр».

Это культовая книга об эпохе средневековой Руси, врачевателе и вере, ставшая мировым бестселлером. Экранизировать такую историю в Петербурге — дело принципа и престижа.

«Культурный блокнот» продлили до 2027 года

Проект, который придумали как часть Года петербургской культуры, неожиданно «выстрелил». Речь о «Культурном блокноте» — это интерактивный гид, в котором можно собирать специальные штампы за посещение музеев, выставок и театров.

Оказалось, что элемент игры обожают и дети, и взрослые. Жители соревновались семьями, кто соберет больше отметок за сезон. Из-за огромного количества хороших отзывов проект решили не закрывать. Он продолжит действовать и в 2027 году.

Беговая столица, но без вечных пробок

Петербург подтвердил статус главного бегового города страны — в этом году на дистанции вышли более 100 тысяч человек. Вспомнить хотя бы знаменитый марафон «Белые ночи», куда съезжаются бегуны со всего мира.

Однако раньше каждый забег оборачивался транспортным коллапсом и волной возмущения водителей. Власти пересмотрели подход:

Веломарафоны убрали из центра на широкие набережные и за пределы плотной застройки.

на широкие набережные и за пределы плотной застройки. В центре оставили только исторические забеги с понятной логистикой.

Итог: жалоб на перекрытия дорог стало в разы меньше. Бегунам оставили красивую трассу, а автомобилистам вернули проезд.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие «артефакты» достанут из Крюкова канала к 2027 году.