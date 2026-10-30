Меньше толп, больше кино и свободных дорог: как Петербург ищет баланс между туристами и горожанами

Санкт-Петербург всегда был магнитом для путешественников. Но жить в городе-музее порой непросто: толпы на Невском, перекрытые улицы и очереди за кофе утомляют местных.
Вице-губернатор Борис Пиотровский провел прямую линию, где честно обозначил новую позицию Смольного: Петербургу не нужен бесконечный поток туристов. Городу важен комфорт тех, кто здесь живет.
«Слишком много нам не надо»: туризм меняет формат
Цифры по-прежнему впечатляют: за 2026 год в Петербурге уже побывали около 9 миллионов гостей. Для сравнения, за весь прошлый год приехало 12,4 миллиона.
Но чиновники открыто говорят: гнаться за рекордами больше никто не будет. Если туристов станет слишком много, петербуржцы просто перестанут чувствовать себя дома.
Меняются и сами гости. Эпоха больших организованных групп с экскурсоводами и флажками уходит в прошлое.
- Сегодня в Петербург чаще едут индивидуальные путешественники.
- Люди сами бронируют квартиры, выбирают необычные кафе и гуляют по непарадным маршрутам.
- Больше всего гостей едет из Москвы и крупных российских регионов — на выходные или в короткий отпуск.
Второе дыхание «Ленфильма» и экранизация «Лавра»
Легендарная киностудия на Петроградской стороне наконец-то официально перешла в собственность города. Борис Пиотровский возглавил ее Совет директоров. Долгие годы студия боролась с долгами, но теперь курс взят на возрождение.
Планы простые и понятные:
- Окончательно закрыть финансовые дыры.
- Учить молодых режиссеров, операторов и сценаристов.
- Снимать свое большое и качественное кино.
Город уже выделил деньги на два крупных проекта. Самый ожидаемый из них — экранизация романа Евгения Водолазкина «Лавр».
Это культовая книга об эпохе средневековой Руси, врачевателе и вере, ставшая мировым бестселлером. Экранизировать такую историю в Петербурге — дело принципа и престижа.
«Культурный блокнот» продлили до 2027 года
Проект, который придумали как часть Года петербургской культуры, неожиданно «выстрелил». Речь о «Культурном блокноте» — это интерактивный гид, в котором можно собирать специальные штампы за посещение музеев, выставок и театров.
Оказалось, что элемент игры обожают и дети, и взрослые. Жители соревновались семьями, кто соберет больше отметок за сезон. Из-за огромного количества хороших отзывов проект решили не закрывать. Он продолжит действовать и в 2027 году.
Беговая столица, но без вечных пробок
Петербург подтвердил статус главного бегового города страны — в этом году на дистанции вышли более 100 тысяч человек. Вспомнить хотя бы знаменитый марафон «Белые ночи», куда съезжаются бегуны со всего мира.
Однако раньше каждый забег оборачивался транспортным коллапсом и волной возмущения водителей. Власти пересмотрели подход:
- Веломарафоны убрали из центра на широкие набережные и за пределы плотной застройки.
- В центре оставили только исторические забеги с понятной логистикой.
- Итог: жалоб на перекрытия дорог стало в разы меньше. Бегунам оставили красивую трассу, а автомобилистам вернули проезд.
Ранее «Городовой» рассказывал, какие «артефакты» достанут из Крюкова канала к 2027 году.