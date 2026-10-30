«Морским судам быть!»: как Россия покорила моря и почему всё началось в Петербурге

История нашего регулярного флота началась 30 октября 1696 года.

Больше трёх веков назад Россия почти не имела выходов к морю. Сегодня же это одна из сильнейших морских держав мира.

История нашего регулярного флота началась 30 октября 1696 года. В этот день юный царь Пётр I убедил Боярскую думу принять историческое решение: «Морским судам быть!»

С тех пор эта дата стала днём рождения Российского флота, а для Санкт-Петербурга — ещё и профессиональным праздником всех корабелов, рассказали в Правительстве Петербурга.

Зачем Петру понадобились корабли

Перед тем как принять эпохальное решение, Пётр I взял штурмом крепость Азов. Но первая попытка осады провалилась именно потому, что у турок был флот, а у русских — нет. Враг спокойно подвозил припасы по воде.

Пётр сделал выводы быстро. В Воронеже в рекордные сроки построили первые галеры, и Азов пал. Царь понял главное: без своего флота у страны нет будущего — ни в торговле, ни в защите границ.

Непобедимые адмиралы и ледяные континенты

Созданный флот сразу же доказал свою силу. Имена русских моряков навсегда вошли в мировую историю:

Фёдор Ушаков. Легендарный флотоводец не проиграл ни одного из 43 морских сражений. Эскадры Ушакова не сдавали врагу суда, и ни одно подразделение не сдавалось в плен организованно.

Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. На деревянных шлюпах «Восток» и «Мирный» они пробились сквозь шторма и вечные льды, открыв в 1820 году шестой континент — Антарктиду.

Сегодня на карте мира можно найти более 400 географических точек, названных в честь офицеров нашего флота — от мысов и островов до целых морей.

Петербург — сердце российского судостроения

Главной базой и кузницей флота почти сразу стал Санкт-Петербург. Пётр I лично заложил здесь Адмиралтейские верфи уже через год после основания самого города.

Сегодня Петербург — это гигантский морской цех. Здесь работают десятки заводов, конструкторских бюро и научных институтов.

Прямо сейчас на стапелях города строят более 40 судов разного калибра:

Атомные ледоколы. Мощнейшие в мире гиганты, которые работают на Северном морском пути и могут колоть трёхметровые льды.

Мощнейшие в мире гиганты, которые работают на Северном морском пути и могут колоть трёхметровые льды. Подводные лодки и фрегаты. Скрытные и высокотехнологичные боевые корабли для защиты морских рубежей.

Скрытные и высокотехнологичные боевые корабли для защиты морских рубежей. Научные суда и траулеры. Плавучие лаборатории для исследователей и современные рыболовные суда.

Кто создаёт флот будущего?

Корабли строят не роботы, а люди. Профессия корабела снова становится престижной и модной.

Кузницей кадров остаётся знаменитая «Корабелка» — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Это единственный вуз в стране, который готовит специалистов по всей линейке судостроения.

При этом профессию начинают осваивать ещё за школьной партой. В Петербурге открывают специализированные инженерные классы.

Школьники не просто зубрят теорию: они изучают 3D-моделирование, основы гидродинамики и сами собирают первых подводных роботов.

Фраза Петра I «Морским судам быть!» определила судьбу страны на столетия вперёд. И сегодня, глядя на мощные ледоколы и фрегаты, сходящие со стапелей, становится ясно: это решение работает до сих пор.

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