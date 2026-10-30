Мошенники теперь не звонят по телефону - они используют другой способ: как распознать и защититься

Основные схемы мошенников, которые стоит запомнить

Принято считать, что мошенники могут только звонить по телефону, но в последнее время все чаще возникают случаи, при которых злоумышленники стучатся в дверь и представляются сотрудниками социальных служб.

От действий этих людей страдают пенсионеры, поэтому в полиции просят соблюдать внимательность и при любом подозрительном случае сразу обращаться в правоохранительные органы.

Мошенничество с фильтрами для воды

Чаще всего мошенники предлагают фильтры для воды. Они ходят по квартирам, опрашивают местных жителей и предлагают свои услуги. Далее они устанавливают на кран какую-то металлическую штуку и начинают вымогать деньги. Суммы получаются астрономическими - за фильтр просят от 30 тысяч рублей и выше.

Также мошенники могут прикинуться и обычными водопроводчиками. Если вы не ждете мастера, то дверь лучше не открывать.

Мошенничество с установкой сигнализации

Находятся и те люди, которые прикидываются сотрудниками пожарного надзора. Один датчик обходится примерно в 5500 рублей - деньги берут сразу и говорят, что установят сигнализацию только через несколько дней.

Если к вам пришел сотрудник пожарного надзора, то необходимо позвонить в службу и уточнить, был ли направлен на этот адрес их работник.

Мошенничество со счетчиками

Еще один способ, который пользуется популярностью - это установка счетчиков. Мошенники запугивают возможными штрафами, пытаются сделать все, чтобы человек решился на замену, сообщает "Российская газета".

Не попасться на удочку злоумышленников получится в том случае, если свериться с названием компании, удостоверением сотрудника. Если вроде все сходится, то следует позвонить на горячую линию службы ЖКХ и спросить про человека, который пришел к вам на замену счетчиков.

Фото: Сгенерировано ИИ

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