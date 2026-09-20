Мудрые хозяйки вовсю используют этот лайфхак: связываю вместе 2 старые зубные щётки и радуются результату

Старая зубная щётка может получить вторую жизнь в уборке: ею удобно чистить расчёски, плитку, унитаз и даже узкие бутылки.

Старую зубную щётку обычно выбрасывают, хотя она ещё может послужить. Вот несколько способов использовать её в быту, делится автор блога "Советы для дома".

Что можно чистить щёткой

Связанные резинкой две щётки отлично вычищают расчёску между зубчиками, решётку гриля и ребристую посуду. Одинарная щётка помогает в углах ванной, межплиточных швах и стыках бытовой техники. Если нагреть пластик зажигалкой и согнуть щетину внутрь, получится инструмент для очистки унитаза под ободком. А если срезать щетину с двух щёток и связать их, получится приспособление для чистки семечек — пальцы и ногти останутся целыми.

Совет от Ирины Полянской: как помыть бутылку или вазу

Блогер Ирина Полянская делится проверенным способом для узких ёмкостей. Если бутылка не сильно грязная, она готовит раствор: 7 столовых ложек уксуса на литр воды. Закрывает крышкой и хорошо взбалтывает. Вместо уксуса можно взять 50 мл спирта на литр воды — он растворяет жир и обеззараживает. Но для застарелого налёта нужна щётка с длинной ручкой. Ирина берёт старую зубную щётку с пластиковой головкой без резиновых вставок, нагревает её зажигалкой и сгибает головку пополам. Такое приспособление дотянется до дна бутылки и быстро отчистит налёт.

Личный опыт автора

Автор "Городового" Евгения Сухова раньше выбрасывала щётки каждые три месяца. Теперь она держит несколько штук в ванной и на кухне. Её совет: используйте также старую щётку для чистки обуви — она отлично убирает грязь из протектора. А ещё щёткой можно мыть кухонные ножи у рукояти, где скапливается жир.

Старая зубная щётка — универсальный инструмент для уборки. Она справляется там, где не пройдёт губка. Сколько пользы в вещи, которую вы хотели выбросить.

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