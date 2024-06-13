На Среднем проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием Hyundai и троллейбуса

Троллейбус столкнулся с легковым автомобилем на Васильевском острове в Санкт-Петербурге утром 13 июня, что привело к изменению маршрутов и созданию пробок. ДТП произошло в 10:54 на Среднем проспекте у перекрестка с 28–29-й линией, из-за чего движение транспорта оказалось проблематичным.

На месте аварии образовалась очередь из троллейбусов и трамваев, а водителям автобусов и других автомобилей пришлось объезжать место происшествия по трамвайным путям. Как стало известно «Городовому» из источника в правоохранительных органах, Hyundai резко затормозил перед троллейбусом, из-за чего последний не смог избежать столкновения.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» подтвердили данную информацию, указав, что водитель троллейбуса не имел возможности предотвратить аварию.

К счастью, никто из пассажиров и участников ДТП не пострадал. В результате происшествия движение троллейбусов было временно изменено: маршруты № 10 и № 11 были перенаправлены через Биржевой и Тучков мосты. Трамвайное движение, несмотря на инцидент, продолжалось в штатном режиме.

Авария стала причиной значительных заторов, так как другие виды транспорта вынуждены были маневрировать, чтобы объехать место происшествия. Тем не менее, оперативные меры позволили избежать длительных задержек, и ситуация на дорогах была вскоре нормализована.

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