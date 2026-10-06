Налог с процентов по вкладам по новым правилам будут снимать автоматически: к чему готовиться вкладчикам

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Сбер повысил ставки по вкладам для россиян — нововведение уже вступили в силу

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Максимальные проценты по вкладам: почему банки поднимают ставки и кому это действительно выгодно

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Пенсионерам срочно нужно вернуть налог со вкладов: успеть нужно до 31 декабря, в 2026-м деньги исчезнут

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Социальные вклады: кому в Петербурге начнут открыть счета с самой высокой ставкой и когда

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Налог на доход по вкладам в Петербурге: кому и сколько платить в 2025 году

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