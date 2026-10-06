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Налог с процентов по вкладам по новым правилам будут снимать автоматически: к чему готовиться вкладчикам

Опубликовано: 6 октября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Налог с процентов по вкладам по новым правилам будут снимать автоматически: к чему готовиться вкладчикам
Налог с процентов по вкладам по новым правилам будут снимать автоматически: к чему готовиться вкладчикам
Legion-Media
В России могут с 2027 года изменить порядок налогообложения доходов по вкладам

В России могут с 2027 года изменить порядок налогообложения доходов по вкладам. Соответствующий законопроект под номером 617-9 на рассмотрение ГД внесло Правительство РФ, пишет Банк Юга.

Что предлагается изменить

Согласно документу помимо действующих сейчас ставок в 13% и 15% для сумм до и свыше 2,4 млн рублей вводится прогрессивная шкала:

  • 13% — до 2,4 млн руб.
  • 15% — от 2,4 до 5 млн руб.
  • 18% — от 5 до 20 млн руб.
  • 20% — от 20 до 50 млн руб.
  • 22% — свыше 50 млн руб.

Еще одно изменение касается суммы, которая не облагается налогом.

Раньше для ее расчета брали максимальную ключевую ставку текущего года, теперь — предыдущего. Например, если в 2026 году максимум был 16%, то в 2027 году необлагаемый доход составит 160 тыс. руб.

Порядок удержания

Банки будут сами удерживать налог при выплате процентов, в случае если доход клиента в банке превысил необлагаемую сумму.

Кого коснется изменение

В случае принятия законопроекта разницу ощутят только очень крупные вкладчики. Для большинства россиян ничего не изменится. Чтобы платить по ставке 15%, нужно держать на счету около 20 млн руб., для 22% — почти 400 млн.

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал: с 1 октября Сбербанк меняет правила для карт «Мир».

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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