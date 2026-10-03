Не дожидаясь +8»: почему батареи в Ленобласти теплеют раньше графика

В Ленинградской области решили не ждать затяжных холодов и уже начали подавать тепло в дома.

Не дожидаясь строгих нормативов

По правилам отопление обязаны включать только тогда, когда среднесуточная температура держится ниже +8 °C пять дней подряд.

Но погода переменчива, а по ночам уже возможны первые заморозки. Поэтому власти региона решили начать отопительный сезон досрочно, рассказал глава региона Александр Дрозденко.

За подачу тепла отвечают местные администрации, и главам районов поручили взять этот вопрос на личный контроль.

Сколько домов уже согрелись

Сейчас тепло пришло почти в половину жилых домов области. Первыми по традиции подключили социальные объекты: больницы, поликлиники, школы и детские сады. Следом подключают жилые многоэтажки.

В некоторых районах не обошлось без сложностей. Например, в микрорайоне Лучки города Сланцы возникли задержки, но проблему уже решили: газ на ТЭЦ подали, котельная заработала, и тепло пошло к жителям.

Почему батареи нагреваются не сразу

Запуск отопления — это не просто поворот одного рубильника.

Систему наполняют плавно. Если подать горячую воду под большим давлением сразу, трубы могут не выдержать и лопнуть. На плавный запуск и регулировку сетей обычно требуется несколько дней. Воздушные пробки. Бывает так: у соседей батареи уже горячие, а у вас — еле теплые. Чаще всего причина в воздухе, который скопился в трубах. Решается это простым спуском воздуха через кран Маевского на радиаторе или вызовом сантехника.

Куда звонить, если дома все еще холодно

Если в вашем доме затягивают с подачей тепла или батареи греют только наполовину, ждать у моря погоды не нужно.

Управляющая компания (УК) или ТСЖ. Начните с них — телефон аварийной службы всегда есть на квитанции за ЖКУ или на инфостенде в подъезде.

Начните с них — телефон аварийной службы всегда есть на квитанции за ЖКУ или на инфостенде в подъезде. Горячие линии районов. Список прямых номеров дежурных служб и администраций всех районов опубликован на официальном сайте Госжилнадзора Ленобласти.

Список прямых номеров дежурных служб и администраций всех районов опубликован на официальном сайте Госжилнадзора Ленобласти. Ситуационный центр по энергетике. Задать вопрос и оставить жалобу можно прямо в соцсетях в официальной группе Ситуационного центра (специалисты вручную обрабатывают каждую заявку).

В регионе продолжает работать специальный штаб по отопительному сезону. За ситуацией следят комитет по ТЭК и Госжилнадзор, поэтому без тепла никого не оставят.

Ранее «Городовой» рассказывал про главные нюансы старта отопительного сезона в Петербурге.