«Не из моркови, а из корня горного одуванчика»: что на самом деле скрывается за «корейскими» продуктами в русских магазинах

Многие накомы с «корейскими» салатами: спаржа по-корейски, морковь по-корейски, капуста по-корейски…

Но задумывались ли россияне, что общего у этих блюд с настоящей корейской кухней?

Шеф-повар Иван Кудряшов раскрывает порталу «Городовой» секреты их происхождения, удивляя не меньше, чем состав этих экзотических салатов.

Переосмысление в СССР: От корня одуванчика до моркови

Иван Кудряшов Шеф-повар «Спаржа, морковь и все, что это по-корейски, это взято уже из преобразованной, преобразовавшейся корейской кухни»,— объясняет Иван Кудряшов.

История этих блюд берет начало в Советском Союзе, когда корейцы, депортированные в Среднюю Азию, «периодически вспоминали и плакали, скучая по своей родной еде».

Они пытались воссоздать любимые блюда из доступных продуктов. Самый яркий пример — морковь по-корейски.

«Подобный рецепт есть в Корее, но готовится это не из моркови, а из корня горного одуванчика», — рассказывает шеф-повар.

Корень одуванчика напоминает желтую морковь по вкусу и консистенции.

Изначально блюдо действительно готовилось с использованием этого необычного ингредиента.

«Ну, а потом уже с перемещением и распространением этого блюда в салат стали добавлять привычную нам рыжую, красную морковь».

Соевая спаржа и географические особенности

«Спаржа по-корейски она в принципе распространена практически по всей Азии. У нас спаржа это по сути соевый продукт», — продолжает Иван Кудряшов.

Это значит, что традиционный русский рецепт подразумевает использование соевого продукта, а не привычной для корейцев спаржи.

Географический фактор также сыграл свою роль.

«Чем дальше на север, тем меньше этой спаржи».

Хотя спаржа и может расти в нашем климате, ее культивирование не так развито, как, например, в Польше, где она «распространена очень сильно и выращивается от и до».

“Корейский” стол: Далекий от оригинала, но любимый многими

Таким образом, “корейская” кухня, знакомая нам по полкам магазинов и ресторанным меню, — это, скорее, продукт кулинарной адаптации и смешения традиций.

Она родилась из стремления сохранить вкусы родины, используя доступные ингредиенты.

И хотя эти блюда могут отличаться от оригинальных корейских рецептов, они полюбились многим за свой яркий вкус и доступность.