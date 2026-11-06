Не компостная куча, а фабрика чернозёма: в ноябре лью «живой бульон» — весной земля мягкая и жирнее сметаны

Домашняя закваска из дрожжей, мочевины и варенья – именно то, что ускорит созревание компоста, особенно если в нем есть одревесневшие растительные остатки и грубые стебли.

Ведь такая плотная масса может разлагаться годами, а готовый компост нужен уже весной.

Как приготовить закваску

Вам потребуется:

теплая вода 35 °C – 10 л;

прессованные дрожжи – 100 г;

забродившее варенье – 500 мл;

мочевина – объемом со спичечный коробок.

Растворите в воде дрожжи, добавьте мочевину и варенье, хорошо все перемешайте. Поставьте раствор в теплое место на 3 часа.

Как внести раствор в компост

Возьмите деревянный черенок и сделайте в компостной куче вертикальные отверстия через каждые 30 см. Понемногу начинайте заливать раствор в отверстия – жидкость должна увлажнить слои внутри равномерно. Убедитесь, что раствор достиг сухих листьев и стеблей, ведь они разлагаются медленнее мягкой зелени.

Важно: если компост уже довольно влажный, то раствор рискует снизить воздухообмен, и куча начнет неприятно пахнуть.

Нужно ли укрывать компост

Дожди и холодные осенние ночи быстро остужают компост, поэтому можно слегка прикрыть ее здоровыми опавшими листьями или сухой соломой толщиной 10 см. Сверху необходимо поставить защитное укрытие от осадков, иначе дожди могут переувлажнить компост.

В то же время плотно закрывать компостную кучу нельзя, поскольку микроорганизмы нуждаются в кислороде.