Не полезный цветок, а троянский конь: почему бархатцы на грядках — тихий враг вашего урожая

Какие недостатки есть у бархатцев - садоводам важно знать

Дачники обычно любят бархатцы, так как эти цветы не требуют ухода, отпугивают насекомых, а также отличаются красивым и длительным цветением. Из-за этого культуру принято располагать на всех свободных участках сада. Но бархатцы могут нести и опасность.

Влияние бархатцев на другие растения

Если цветы сильно разрослись, то они могут притенять, забирать влагу и питательные вещества у других культур. В листве растения могут находиться слизни, при этом в жаркую погоду на них способен появиться паутинный клещ. После он переберется на овощные культуры.

Цветы способны отпугнуть далеко не всех вредителей, поэтому полагаться только на бархатцы точно не стоит.

Советы

Бархатцы нельзя располагать слишком рядом с огурцами, помидорами и прочими овощными растениями. Также важно ухаживать за цветами, прореживать их при необходимости, что поможет избежать загущения.

Куда высаживать бархатцы

Агроном Анастасия Мухлынина посоветовала не размещать цветы по всем грядкам. Лучше всего высадить их на декоративной клумбе или по краям сада.

Если есть желание привлекать насекомых, то стоит обратиться к календуле, укропу, настурции. Это растения не приносят вреда для других культур, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова для защиты культур от вредителей предпочитает использовать другие цветы. Отличным вариантом станет календула, настурция, далматская ромашка и лаванда.

Фото: Сгенерировано ИИ

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