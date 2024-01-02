Не спешите выбрасывать остатки оливье: вот что из них можно приготовить

В ночь с 31 декабря на 1 января в России принято устраивать пир горой. Поэтому после застолья остается много салатов, которые есть уже никто не хочет. Однако не спешите их выбрасывать.

Из оливье, например, можно приготовить вкуснейшие горячие бутерброды. Домочадцы будут уплетать их за обе щеки. Особенно угощенье придется по душе детям.

Ломтики подсохшего белого батона смажьте кетчупом или томатной пастой. Положите сверху немного салата. Посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку на 10–12 минут. Сразу же подавайте к столу, делится рецептом Дзен-канал «Еда из-под ножа».

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