Городовой / Полезное / Не только Суворовы: какие русские фамилии на самом деле являются татарскими - 8 вариантов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какая погода 4-го, такую жди и на весь октябрь: народные приметы на день Кондрата и Ипата Полезное
Мешаю 1 к 1 — и ковер сияет чистотой: ни пыли, ни запаха, ворс мягкий как новый Новости Петербурга
Совсем не «Герман»: теперь мой фаворит совершенно другой сорт огурцов — хрустящие и очень ранние Новости Петербурга
Цифровой экзамен для дворов: как в Петербурге впервые оцифровали контроль за каждой качелью и горкой Новости Петербурга
Строительную сетку в «Светофоре» беру сразу рулонами: везу в сад и делаю 6 полезных вещей – от шпалеры до защиты грядок Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Не только Суворовы: какие русские фамилии на самом деле являются татарскими - 8 вариантов

Опубликовано: 30 сентября 2026 02:06
 Проверено редакцией
Не только Суворовы: какие русские фамилии на самом деле являются татарскими - 8 вариантов
Не только Суворовы: какие русские фамилии на самом деле являются татарскими - 8 вариантов
Городовой ру
Названы фамилии, которые на самом деле не являются русскими

Генеалогия россиян может быть полна сюрпризов, поэтому никогда не стоит иметь в чем-либо уверенность. Есть выражение “Поскреби русского - найдешь татарина”. Оказалось, что многие знаменитые фамилии на самом деле являются татарскими. Рассмотрим их подробнее.

Шереметевы

Фамилия, которая относится к одному из самых знатных родов Российской империи, на самом деле произошла от старотатарского слова “шеремет”. Его значение - “невезучий человек” или “бедолага”.

Суворовы

В роду русского полководца существовала легенда, согласно которой предком являлся швед Сувор, прибывший на Русь при Александре Невском. Но историки нашли в летописи 1482 года “татарского сына Горяина Суворова”, прозвище которого переводится с тюрского как “наездник”.

Тургеневы

Знаменитый писатель происходил от мурзы Арслана Тургена, который находился на службе у Василия II Темного в середине 15 века. Турген имеет значение “скорый” или “быстрый”.

Карамзины

Фамилия знаменитого писателя относится к тюрскому выражению “Кара-Мурза”. Его значение - “черный князь”. Такое прозвище обычно давали смуглым людям, сообщает канал "Живая Средняя Азия".

Булгаковы

Предок известного писателя являлся статным мужчиной, из-за чего ему дали прозвище “булгак”. Его значение - “важный”, “внушительный”.

Тютчевы

Предком русского поэта являлся крымский татарин, который встал на сторону русских еще до конфликта с северной ордой. Фамилия происходила от существительного “чужак”.

Кадышевы

Кажется, что эта фамилия точно является русской, но на самом деле род идет от касимовских татар. У них имя Кадыш считалось очень популярным. Его значение - “родственник” или “брат”.

Шараповы

Аналогом принято считать татарскую фамилию Шарифов, которая произошла от слова “шариф” - “доблестный” или “смелый”.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Самое красивое имя для девочки: его воспевали великие русские писатели - и в 2026 находится на пике популярности

Для чего нужны цифры на кнопках джинсов - не для красоты: простое объяснение

В России появились покупатели жилья, которые могут остаться без квартир и денег: кто в зоне риска

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью