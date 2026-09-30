Не только Суворовы: какие русские фамилии на самом деле являются татарскими - 8 вариантов

Генеалогия россиян может быть полна сюрпризов, поэтому никогда не стоит иметь в чем-либо уверенность. Есть выражение “Поскреби русского - найдешь татарина”. Оказалось, что многие знаменитые фамилии на самом деле являются татарскими. Рассмотрим их подробнее.
Шереметевы
Фамилия, которая относится к одному из самых знатных родов Российской империи, на самом деле произошла от старотатарского слова “шеремет”. Его значение - “невезучий человек” или “бедолага”.
Суворовы
В роду русского полководца существовала легенда, согласно которой предком являлся швед Сувор, прибывший на Русь при Александре Невском. Но историки нашли в летописи 1482 года “татарского сына Горяина Суворова”, прозвище которого переводится с тюрского как “наездник”.
Тургеневы
Знаменитый писатель происходил от мурзы Арслана Тургена, который находился на службе у Василия II Темного в середине 15 века. Турген имеет значение “скорый” или “быстрый”.
Карамзины
Фамилия знаменитого писателя относится к тюрскому выражению “Кара-Мурза”. Его значение - “черный князь”. Такое прозвище обычно давали смуглым людям, сообщает канал "Живая Средняя Азия".
Булгаковы
Предок известного писателя являлся статным мужчиной, из-за чего ему дали прозвище “булгак”. Его значение - “важный”, “внушительный”.
Тютчевы
Предком русского поэта являлся крымский татарин, который встал на сторону русских еще до конфликта с северной ордой. Фамилия происходила от существительного “чужак”.
Кадышевы
Кажется, что эта фамилия точно является русской, но на самом деле род идет от касимовских татар. У них имя Кадыш считалось очень популярным. Его значение - “родственник” или “брат”.
Шараповы
Аналогом принято считать татарскую фамилию Шарифов, которая произошла от слова “шариф” - “доблестный” или “смелый”.
Фото: Сгенерировано ИИ
Читайте также:
Самое красивое имя для девочки: его воспевали великие русские писатели - и в 2026 находится на пике популярности
Для чего нужны цифры на кнопках джинсов - не для красоты: простое объяснение
В России появились покупатели жилья, которые могут остаться без квартир и денег: кто в зоне риска