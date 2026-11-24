Незаметные памятники Санкт-Петербурга: пять локаций, которые стоит отыскать
В Петербурге есть монументы, которые видны издалека: Медный всадник, Александровская колонна, памятник Екатерине Великой. Но у города есть и другая сторона — крошечные памятники, спрятанные во дворах и на стенах домов. Их легко не заметить, но именно они придают городу особый шарм.
Пятёрка самых незаметных: с чего начать
Памятник зайцу
Маленький заяц на свае у Иоановского моста рядом с Петропавловской крепостью — отсылка к названию Заячьего острова и легенде о зайце, который якобы прыгнул Петру I на сапог во время наводнения.
Традиция: кидают монетки, чтобы монета осталась на столбике, а не ушла в воду — только тогда, по поверью, сбудется желание. Схожие правила действуют и у «Чижика‑Пытика».
Блокадный репродуктор
Скромный памятник на углу Невского проспекта и Малой Садовой, напротив Елисеевского магазина, посвящён радиоточкам блокадного Ленинграда.
В суровые годы радио объединяло людей: новости с фронта, письма, концерты, сигналы тревоги и отбоя. Это тихий, но весомый знак памяти в самом шумном месте города.
Следы влюблённых на пяти углах
На тротуаре у дома с башенкой (Загородный проспект, 11) с 2015 года живут два следа — женский и мужской. Появились они вместе с легендой о разорившемся купце, который всё же решился сделать предложение и вновь разбогател. Пары приходят постоять на следах и помечтать о счастье.
Нос майора Ковалёва
Литературный герой Гоголя прижился в городе: памятников носу в Петербурге три, а один из них — высоко на стене дома на углу Вознесенского проспекта и проспекта Римского‑Корсакова. Увидеть его непросто, даже если знать точный адрес — так что это настоящий челлендж для наблюдательных.
Солдатики Инженерного замка
Два деревянных солдатика в нишах по обе стороны от мостика в Инженерный замок — пожалуй, самый незаметный памятник Петербурга.
Кто их поставил, точно неизвестно: говорят, это частный арт‑проект, который прижился и у администрации музея. Возможная отсылка — к караульным времён Павла I или к детскому увлечению императора игрой в солдатиков.
Малые памятники Петербурга — это игра в прятки с городом. Найдёте один — захочется отыскать и остальные, а вместе с ними и ещё десятки маленьких историй, которые делают Северную столицу живой.
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