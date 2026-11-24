Где искать эти сокровища, которые легко пропустить

В Петербурге есть монументы, которые видны издалека: Медный всадник, Александровская колонна, памятник Екатерине Великой. Но у города есть и другая сторона — крошечные памятники, спрятанные во дворах и на стенах домов. Их легко не заметить, но именно они придают городу особый шарм.

Пятёрка самых незаметных: с чего начать

Памятник зайцу

Маленький заяц на свае у Иоановского моста рядом с Петропавловской крепостью — отсылка к названию Заячьего острова и легенде о зайце, который якобы прыгнул Петру I на сапог во время наводнения.

Традиция: кидают монетки, чтобы монета осталась на столбике, а не ушла в воду — только тогда, по поверью, сбудется желание. Схожие правила действуют и у «Чижика‑Пытика».

Блокадный репродуктор

Скромный памятник на углу Невского проспекта и Малой Садовой, напротив Елисеевского магазина, посвящён радиоточкам блокадного Ленинграда.

В суровые годы радио объединяло людей: новости с фронта, письма, концерты, сигналы тревоги и отбоя. Это тихий, но весомый знак памяти в самом шумном месте города.

Следы влюблённых на пяти углах

На тротуаре у дома с башенкой (Загородный проспект, 11) с 2015 года живут два следа — женский и мужской. Появились они вместе с легендой о разорившемся купце, который всё же решился сделать предложение и вновь разбогател. Пары приходят постоять на следах и помечтать о счастье.

Нос майора Ковалёва

Литературный герой Гоголя прижился в городе: памятников носу в Петербурге три, а один из них — высоко на стене дома на углу Вознесенского проспекта и проспекта Римского‑Корсакова. Увидеть его непросто, даже если знать точный адрес — так что это настоящий челлендж для наблюдательных.

Солдатики Инженерного замка

Два деревянных солдатика в нишах по обе стороны от мостика в Инженерный замок — пожалуй, самый незаметный памятник Петербурга.

Кто их поставил, точно неизвестно: говорят, это частный арт‑проект, который прижился и у администрации музея. Возможная отсылка — к караульным времён Павла I или к детскому увлечению императора игрой в солдатиков.

Малые памятники Петербурга — это игра в прятки с городом. Найдёте один — захочется отыскать и остальные, а вместе с ними и ещё десятки маленьких историй, которые делают Северную столицу живой.

Ранее «Городовой» рассказывал, из каких отелей Санкт-Петербурга видно разводные мосты.