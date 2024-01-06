Никаких маринадов и надрезов: вот как запечь сочную курицу в духовке

Зачастую курица и индейка при запекании получаются очень сухими. И порой не спасает даже маринад. Но опытные кулинары знают, как приготовить птицу так, чтобы она точно не разочаровала.

Шеф-повар Артем Мартиросов отметил, что ни в коем случае нельзя делать надрезы. Иначе весь сок из птицы вытечет. Чтобы мясо получилось сочным, воспользуйтесь двумя хитростями.

«Сначала птицу нужно поместить в солевой раствор на два часа. На литр воды понадобится 15 граммов соли. Затем смажьте тушку сливочным маслом и отправьте в духовку при 90–110°C на час. После увеличьте температуру до 180–200°C и запекайте еще 30 минут, в зависимости от размера тушки. Тогда получится хрустящая корочка и сочное мясо, отлетающее от кости», — заключил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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