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Нитяная грива, отпечатки трав и «яблочный» конь: успейте создать свою керамику на финале выставки в Царском Селе

Опубликовано: 3 октября 2026 10:40
 Проверено редакцией
Нитяная грива, отпечатки трав и «яблочный» конь: успейте создать свою керамику на финале выставки в Царском Селе
Нитяная грива, отпечатки трав и «яблочный» конь: успейте создать свою керамику на финале выставки в Царском Селе
Global Look Press / Konstantin Mikhailov / Russian Look
Сегодня в Царском Селе можно успеть посетить не только необычную выставку уличной керамики «Глазурь и грива».

В ближайшее воскресенье в Царском Селе закрывается необычная выставка уличной керамики «Глазурь и грива». Если вы хотели увидеть, как оживает глина на свежем воздухе, стоит поспешить.

Сегодня организаторы подготовили отличный финальный аккорд: авторскую экскурсию и творческий мастер-класс.

Лошади, глина и старинная ферма

Место для выставки выбрали не случайно. Императорская ферма — это исторический уголок, где раньше действительно разводили породистых коней. Сегодня её старинные краснокирпичные здания стали декорацией для современного искусства.

В экспозиции собраны работы 19 мастеров из самых разных точек — от Красноярска и Йошкар-Олы до солнечной Гаваны. Главная фишка в том, что фигуры стоят прямо под открытым небом.

Наблюдать за ними очень интересно: солнечный свет меняется, и вместе с ним меняется вид арт-объектов.

Прогулка с куратором (13:00)

Экскурсию проведёт Владимир Никифоров — известный художник-керамист и главный вдохновитель проекта.

Он без лишних сложных терминов расскажет:

  • Как рождались идеи уличных скульптур.
  • В чём секрет мастерства участников.
  • Почему керамика сегодня — это не просто посуда, а полноценное искусство.

После прогулки можно будет пообщаться с Владимиром лично и задать любые вопросы.

Создаём свою лошадку (14:00)

Сразу после экскурсии начинается мастер-класс от художников Маши и Дани Сергеевых. На выставке можно увидеть их яркую работу «Яблочный конь», а на занятии они научат делать нечто похожее.

Что вас ждёт на мастер-классе:

  1. Вы поработаете со свежей глиной и украсите её отпечатками реальных растений.
  2. Сделайте пушистый хвост и гриву из ниток.
  3. Распишете фигурку ангобами — особыми красками для глины.

Обратите внимание: забрать поделку домой прямо в этот же день не получится. Чтобы глина стала прочной, её нужно высушить и дважды обжечь в профессиональной печи. Готовый сувенир можно будет забрать через две недели.

Что нужно знать перед поездкой

  • Дата: 3 октября.
  • Возраст: 6+. Детям до 12 лет на мастер-классе понадобится помощь родителей.
  • Билеты: стоят по 350 рублей на каждое событие. Покупать их нужно отдельно на официальном сайте музейного комплекса.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге оживают архивы.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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