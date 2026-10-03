Нитяная грива, отпечатки трав и «яблочный» конь: успейте создать свою керамику на финале выставки в Царском Селе

В ближайшее воскресенье в Царском Селе закрывается необычная выставка уличной керамики «Глазурь и грива». Если вы хотели увидеть, как оживает глина на свежем воздухе, стоит поспешить.
Сегодня организаторы подготовили отличный финальный аккорд: авторскую экскурсию и творческий мастер-класс.
Лошади, глина и старинная ферма
Место для выставки выбрали не случайно. Императорская ферма — это исторический уголок, где раньше действительно разводили породистых коней. Сегодня её старинные краснокирпичные здания стали декорацией для современного искусства.
В экспозиции собраны работы 19 мастеров из самых разных точек — от Красноярска и Йошкар-Олы до солнечной Гаваны. Главная фишка в том, что фигуры стоят прямо под открытым небом.
Наблюдать за ними очень интересно: солнечный свет меняется, и вместе с ним меняется вид арт-объектов.
Прогулка с куратором (13:00)
Экскурсию проведёт Владимир Никифоров — известный художник-керамист и главный вдохновитель проекта.
Он без лишних сложных терминов расскажет:
- Как рождались идеи уличных скульптур.
- В чём секрет мастерства участников.
- Почему керамика сегодня — это не просто посуда, а полноценное искусство.
После прогулки можно будет пообщаться с Владимиром лично и задать любые вопросы.
Создаём свою лошадку (14:00)
Сразу после экскурсии начинается мастер-класс от художников Маши и Дани Сергеевых. На выставке можно увидеть их яркую работу «Яблочный конь», а на занятии они научат делать нечто похожее.
Что вас ждёт на мастер-классе:
- Вы поработаете со свежей глиной и украсите её отпечатками реальных растений.
- Сделайте пушистый хвост и гриву из ниток.
- Распишете фигурку ангобами — особыми красками для глины.
Обратите внимание: забрать поделку домой прямо в этот же день не получится. Чтобы глина стала прочной, её нужно высушить и дважды обжечь в профессиональной печи. Готовый сувенир можно будет забрать через две недели.
Что нужно знать перед поездкой
- Дата: 3 октября.
- Возраст: 6+. Детям до 12 лет на мастер-классе понадобится помощь родителей.
- Билеты: стоят по 350 рублей на каждое событие. Покупать их нужно отдельно на официальном сайте музейного комплекса.
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