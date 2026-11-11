Новая школа на 550 мест появится в Пушкинском районе Петербурга

В Пушкинской районе расширяют планы

В западной части Пушкинского района Петербурга готовятся к строительству новой школы — и её вместимость заметно вырастет. Власти скорректировали градостроительную документацию, чтобы район развивался комплексно: вместе с новыми домами жители должны получать и всю нужную социальную инфраструктуру.

Что решили на совещании у губернатора

На рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства утвердили изменения по планировке территории между Петербургским шоссе и Варшавским направлением Октябрьской железной дороги. Главное обновление — вместимость будущей школы: теперь она рассчитана на 550 мест вместо прежних 460. Такой рост стал возможен благодаря своевременному анализу реальной потребности района.

Почему школа нужна именно здесь

К югу от «Экспофорума», в квартале между Кокколевской улицей и Усть‑Славянским шоссе, активно возводят жильё. Для новосёлов принципиально важно наличие всей социальной инфраструктуры, включая объекты образования. Именно поэтому город сотрудничает с застройщиками только при условии, что такие объекты будут построены и переданы городу.

Как школа попадёт в городскую собственность

Готовое здание передадут в собственность Петербурга безвозмездно — это стандартная практика при работе с застройщиками. Такой подход позволяет быстрее вводить в эксплуатацию нужные жителям объекты и не откладывать их открытие из‑за долгих процедур выкупа.

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