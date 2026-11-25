Огромный пласт теста больше не раскатываю: леплю 180 домашних пельменей без обрезков и лишней возни

Как быстро слепить домашние пельмен

Если у вас есть свободный вечер, тесто и фарш, то вы сможете легко и просто приготовить 180 пельменей – без раскатки крупного пласта и обрезков.

Ингредиенты

Для начинки вам потребуется:

фарш – 700 г;

лук – 300 г;

соль;

черный молотый перец;

вода – 80 мл.

Для теста подготовьте такие продукты:

мука – 3 стакана (объем одного – 250 мл);

яйцо – 1 шт.;

соль – 1 ч. л.;

растительное масло без запаха – 4 ст. л.;

вода – 1 стакан.

Способ приготовления

Измельчите лук и добавьте его в фарш, посолите и поперчите, влейте воду. Вымешивайте мясную массу около 5-ти минут и поставьте в холодильник – примерно часов на 6.

Просейте в миску муку, добавьте яйцо и растительное масло, посолите. Влейте стакан воды и перемешайте ингредиенты. Высыпьте на рабочую поверхность муку и начинайте вымешивать тесто примерно 5 минут. Оно должно стать упругим и плотным, не прилипать к рукам. Поместите тесто в пакет на 1 час, чтобы оно было податливым.

Для лепки пельменей разделите тесто на 4 части, возьмите одну, а остальные пусть лежат в пакете. Скатайте колбаску толщиной 2 см и нарежьте ее на кусочки по 1 см. Расплющьте слой и раскатайте его скалкой.

В центр заготовок кладите фарш и лепите пельмени.