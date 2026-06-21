Огурцы «горят» на солнце: как помочь растениям в теплице при ожогах листьев — советы агронома Давыдовой

Наступление жаркой погоды во многих регионах бросает серьезные вызовы для садоводов и огородников, требуя немедленных мер по защите урожая. В частности, нежные листья тепличных огурцов подвержены риску солнечных ожогов, проявляющихся в виде светлых и коричневых пятен при прямом воздействии солнечных лучей.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по минимизации стресса для растений в условиях высоких температур.
Превентивные меры
Прежде всего, критически важно обеспечить оптимальный уровень влажности воздуха в теплице. Идеальным решением является установка системы капельного полива. В случае отсутствия такой возможности, рекомендуется осуществлять корневой полив растений в утренние и вечерние часы.
Для поддержания устойчивости растений к стрессу эффективными будут однократные органические подкормки, например, настоем коровяка или специальными питательными смесями.
Что делать, если листья уже пострадали
При появлении ожогов на листьях нужно их удалить, чтобы предотвратить нерациональное расходование ресурсов растения на поддержание поврежденных участков. При этом важно соблюдать меру, обрезая не более 2-3 листьев с одного куста.
Для дополнительной защиты от интенсивного солнечного излучения рекомендуется использовать укрывной материал, размещая его на дверях и потолке теплицы. Он обеспечит защиту от солнечного излучения и позволит растениям успешно перенести высокие температуры.
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