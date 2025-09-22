Опять коллеги грели рыбу в контейнерах: продукты, которые категорически нельзя отправлять в микроволновки

Микроволновка давно стала главным помощником на кухне — за пару минут она способна превратить холодный ужин в горячее блюдо.
Но вместе с удобством всегда возникает вопрос: всё ли можно туда ставить? Ошибки в выборе посуды или продуктов оборачиваются искрами, взрывами и испорченной техникой.
Разогревать безопасно можно супы, каши, овощи, мясо и рыбу, если использовать стеклянную или керамическую посуду без металлических элементов. Подойдут и пластиковые контейнеры, но только с маркировкой microwave-safe.
А вот яйца в скорлупе, герметично закрытые банки, металл и хрусталь в микроволновке категорически запрещены — такие эксперименты нередко заканчиваются пожаром или поломанным прибором.
Важно помнить и о деталях: накрывать блюда крышкой или плёнкой с отверстиями, перемешивать еду в процессе, не включать пустую печь. Тогда микроволновка не только сохранит продукты вкусными, но и останется надёжным помощником надолго.