Осенний компост: что бросить в яму, чтобы весной не получить кислую "кашу"

Как правильно сделать, чтобы не разочароваться весной

Осенью компостная куча растёт быстро — в неё отправляются листья, ботва, трава и кухонные отходы. Хочется просто сложить всё вместе и забыть до весны, но нередко вместо рыхлой массы получается плотный мокрый пласт с неприятным запахом.

Чтобы этого не случилось, важно соблюсти баланс материалов и не дать куче «задохнуться» от влаги и нехватки воздуха.

Что класть, а что лучше обойти стороной

Для правильного компостирования держите в голове простое правило: чередуйте «бурые» и «зелёные» материалы. К полезным компонентам относят:

сухие листья, солому, картон без глянца — они дают углерод и держат структуру;

свежую траву, ботву, овощные очистки — это источник азота и влаги;

измельчённые ветки и жёсткие стебли — помогают сохранить воздушные карманы.

А вот от чего лучше отказаться: мясо, рыба, кости, больные растения, глянцевая бумага, окрашенная древесина и угольная зола.

Как заложить кучу без лишних хлопот

Листья измельчите — так они меньше слеживаются. Чередуйте слои: немного сухих листьев, следом — трава или ботва. Не утрамбовывайте массу и не насыпайте листья одним толстым пластом.

"Влажность должна быть как у хорошо отжатой губки: мокро, но без стекающей воды. Сверху прикройте от затяжных дождей, но не герметично — воздух должен проникать внутрь", - сообщила опытная дачница Виктория Радзевская.

Осенний компост не обязан созреть к весне — зимой разложение сильно замедляется. Главное — заложить кучу так, чтобы она не закисла и весной смогла продолжить работу. Правильная структура и баланс влажности важнее любых «ускорителей».

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