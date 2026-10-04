От мочевого камня и известкового налёта отчистила старый унитаз средством для пяток: помог забавный совет из «Работницы»

Жёсткая вода оставляет на унитазе коричневые потёки, с которыми не справляются магазинные средства. Но старая пемза и лимонная кислота возвращают фаянсу чистоту за одну ночь.

Жёсткая вода с высоким содержанием железа оставляет на сантехнике стойкие коричневые потёки и известковый налёт. Обычные чистящие средства часто не справляются, а агрессивная химия имеет резкий запах. Но есть проверенные временем способы, которые возвращают фаянсу чистоту без вреда для поверхности.

Пемза для чаши унитаза

Пемза — это мягкий абразив, который крошится при трении и бережно удаляет известковый налёт, не оставляя царапин. Важно использовать именно пемзу, а не жёсткие скребки. Кусочек пемзы смачивают водой и круговыми движениями протирают загрязнённые участки. Она легко снимает даже многолетние отложения, при этом фаянс остаётся гладким. Одного кусочка хватает на множество применений.

Лимонная кислота для колена и профилактики

Труднодоступные места, например колено унитаза, удобно очищать лимонной кислотой. В порошке её засыпают прямо в воду (около 40 г на первый раз) и оставляют на ночь. Кислота растворяет отложения даже там, куда не достаёт ёршик. Для профилактики достаточно половины чайной ложки раз в несколько недель или перед длительным отъездом — в кислой среде налёт не образуется.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова столкнулась с этой проблемой после полугодового отсутствия: в унитазе появились коричневые потёки, а в колене — стойкие отложения. Обычные средства не помогали. Она вспомнила совет из старого журнала и применила пемзу для чаши, а колено обработала лимонной кислотой на ночь. Результат превзошёл ожидания: унитаз стал как новый. Еще совет: если уезжаете надолго, не забывайте сливать воду из бачка, чтобы избежать ржавых потёков.

Чистота сантехники не требует дорогих средств. Пемза и лимонная кислота доступны, безопасны и эффективны.

Фото: Сгенерировано ИИ

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