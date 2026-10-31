От нуля до арктических морозов: синоптики рассказали, каким будет самый серый месяц года в Петербурге

Жителям Северо-Запада пора доставать самые теплые вещи и готовить зимнюю обувь.

Ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала ТАСС, чего ждать от погоды в ноябре.

Петербург: от нуля до крепких заморозков

В среднем ноябрь в Северной столице окажется даже чуть теплее обычной климатической нормы.

Большую часть месяца погода будет вполне привычной. Днем термометры покажут около нуля градусов. По ночам ожидается легкий мороз — от –1 до –6 градусов.

Но расслабляться не стоит. В город обязательно нагрянут волны арктического холода. В такие дни дневная температура опустится до –5…–10 градусов. А ночью ударят настоящие зимние морозы — от –12 до –17 градусов.

Где будет еще холоднее?

Соседям Петербурга придется еще сложнее. В Архангельской и Вологодской областях, а также в Республике Коми стартует полноценная зима:

Обычные дни: днем от –2 до –7 градусов, ночью — от –7 до –12 градусов.

днем от –2 до –7 градусов, ночью — от –7 до –12 градусов. При похолоданиях: днем подморозит до –15 градусов, а ночью температура рухнет до –17…–22 градусов.

К чему стоит готовиться: важные детали

Ноябрь — традиционно самый серый и сложный месяц осени. Вот несколько фактов, о которых важно помнить:

«День жестянщика» неизбежен. Из-за постоянных скачков через ноль на дорогах появится наледь. Водителям нужно срочно менять резину, а пешеходам — выбирать нескользящую обувь.

Из-за постоянных скачков через ноль на дорогах появится наледь. Водителям нужно срочно менять резину, а пешеходам — выбирать нескользящую обувь. Снежный покров. По климатической статистике постоянный снег в Петербурге ложится ближе к концу месяца или даже в декабре. Но во время ноябрьских волн холода город вполне может временно побелеть.

По климатической статистике постоянный снег в Петербурге ложится ближе к концу месяца или даже в декабре. Но во время ноябрьских волн холода город вполне может временно побелеть. Солнца станет еще меньше. Световой день к концу месяца сократится всего до 6–7 часов. В пасмурную и темную погоду выручат яркая одежда со светоотражателями и теплый чай.

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