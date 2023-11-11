Пельмени теперь будете жарить только так: полноценный ужин на всю семью

Жареные пельмени навевают мысли о бедном студенчестве. Однако простое блюдо может легко превратиться в полноценный ужин для всей семьи. Достаточно добавить немного сливочного соуса, чтобы получить максимальное удовольствие.

Вам понадобится:

пельмени,

лук — 1–2 шт.,

шампиньоны — 200 г,

сметана — 150 мл,

зелень и черный перец по вкусу.

Обжарьте полуфабрикаты на растительном масле до золотистой корочки. Затем добавьте к ним мелко нарезанный лук, а через две минуты шампиньоны. Посолите, поперчите и залейте сметану. Убавьте огонь и накройте блюдо крышкой на пять минут. В конце посыпьте зеленью и подавайте на стол, передает Telegram-канал «Кулинарная фантазия».

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