Пенсионерам 1953–1966 гг. р. может прийти на карту разовая выплата: кому она доступна

В сети часто обещают крупные выплаты всем, кто работал в начале 2000-х.

Реальность сложнее: право на единовременное получение пенсионных накоплений есть не у всех. Разберитесь, кто может рассчитывать на деньги и как их получить.

Кто имеет право

Накопительная пенсия формировалась с 2002 года. Право на нее получили мужчины 1953-1966 и женщины 1957-1966 годов рождения. Граждане 1967 года и моложе участвовали в системе, если вступали в программу софинансирования или направляли материнский капитал на пенсию. Сам факт работы в 2002-2004 годах не гарантирует накоплений: при неофициальном трудоустройстве или отсутствии отчислений счет не формировался.

Когда платят одной суммой

В 2026 году действует расчетный период 270 месяцев. Сумма накоплений делится на 270, и результат сравнивается с 10% федерального прожиточного минимума пенсионера — это 1 628,80 рубля в месяц. Если условная выплата не превышает порог (накопления до 439 776 рублей включительно), средства выдают единовременно. При превышении назначают ежемесячную накопительную пенсию. Тем, кто делал добровольные взносы или использовал материнский капитал, доступна срочная выплата сроком не менее 10 лет.

Как получить деньги

Сначала закажите выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через Госуслуги или в клиентской службе Социального фонда России. Из нее узнаете, где хранятся средства — в СФР или негосударственном пенсионном фонде. Затем подайте заявление: через Госуслуги, МФЦ, клиентскую службу СФР или напрямую в НПФ. Автоматически деньги не приходят.