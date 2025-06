Нейросети захватывают Петербург: фантастические ролики, которые заставляют поверить в невероятное

Нейросети стремительно набирают популярность, открывая перед нами безграничные возможности для творчества и визуализации.

Кажется, что совсем скоро кинопроизводителям не нужно будет прибегать к дорогостоящим и сложным спецэффектам — искусственный интеллект сделает все сам.

Ролики, сгенерированные в нейросетях, вирусятся в интернете с невероятной скоростью, захватывая внимание миллионов пользователей по всему миру.

Особенно впечатляют работы, посвященные Петербургу, — городу с богатой историей и неповторимой атмосферой. Какие же фантастические ролики о Северной столице покорили сердца петербуржцев?

Петербург в стиле The Last of Us: постапокалиптический кошмар или зловещая реальность?

Особую популярность среди петербуржцев завоевали ролики, изображающие город в стиле вселенной The Last of Us. Мрачная атмосфера, опустевшие улицы и разрушенные здания создают захватывающую, но пугающую картину.

Особые отличия от нынешней обстановки — отсутствие туристов и отреставрированный Спас на Крови. Ирония заключается в том, что в постапокалиптическом мире некоторые достопримечательности выглядят даже лучше, чем в настоящем.

Пользователи социальных сетей иронично отметили, что постапокалиптический Петербург глазами нейросети мало отличается от современной действительности, особенно в зимнее время года.

«Бабуля и носорог Сережа»: юмор и абсурд в мире нейросетей

Также в соцсетях завирусились видеоролики, как обычные с виду бабушки ездят верхом на бегемотах и страусах. Абсурдные и смешные ситуации, созданные нейросетями, вызывают улыбку и удивление.

Например, в ролике «Бабуля и носорог Сережа», журналист берет интервью у пенсионерки, питомец которой бегемот. Неожиданный поворот сюжета и комичные диалоги делают ролик незабываемым.

«Это моя Булька. Булька-барабулька», — рассказывает бабушка.

Бегемот живет у нее прямо в квартире, ходит во двор щипать травку и заменяет хозяйке самокат. Нейросети не знают границ в создании невозможных ситуаций.

Видео целиком сгенерировано нейросетью, хотя нашлись те, кто принял происходящее за чистую монету. Справедливости ради стоит отметить, что видеоролик действительно кажется реалистичным, но это только на первый взгляд.

Самые внимательные зрители сразу же заметили, что, например, у бабушки несколько раз меняется внешность. Детали помогают отличить реальность от подделки.

Ролик стал популярным и подражатели начали создавать похожие видео, где бабушки выгуливают чудовищное насекомое по имени Людочка или ездят до «Пятерочки» верхом на страусе. Нейросетевой юмор порождает целую волну подражаний и новых креативных идей.

Петербург через 100 лет: потоп, дожди и плавающие горожане

Также особую популярность среди петербуржцев приобретают видеоролики, изображающие город через 100 лет. В них Петербург предстает космическим городом, с невероятными высотками и футуристичной архитектурой.

Также популярны ролики с реакцией на привычный климат. Например, затяжные дожди.

Буквально на днях завирусилось видео, где журналист на фоне Казанского собора берет интервью у девушки, которая плывет на работу. Именно плывет, поскольку на видео город затопило водой. На вопрос о том, как ей погода в Питере она говорит:

«Да нормальная погода, чего все жалуются. Надел шапочку и поплыл на работу».

Потоп — это не новость для Петербурга, но в нейросетевой интерпретации он выглядит особенно впечатляюще.

В комментариях подписчики пишут:

«Можно еще и очки надеть — лето же».

Или вот еще:

«Если бы еще горячую воду не отключили, было бы лучше. — Зачем вода дома, на улице вон сколько».

Юмор и самоирония — неотъемлемая часть петербургского менталитета.

Нейросети открывают безграничные возможности для творчества и визуализации, но важно помнить о критическом мышлении и уметь отличать реальность от искусственного мира, созданного искусственным интеллектом.