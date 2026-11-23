Поцелуев мост в Санкт-Петербурге: откуда взялось название и почему оно так полюбилось горожанам

Где история встречается с городской романтикой

В Петербурге немало мест, вокруг которых со временем наросло столько легенд, что оригинал почти растворился в мифе — Поцелуев мост как раз из таких.

С одной стороны, это узнаваемая переправа с интересной инженерной историей, с другой — точка притяжения для влюблённых и охотников за городскими преданиями.

Откуда взялось название: без романтики, зато с фактами

История имени куда приземлённее, чем принято думать. В 1738 году мост нарекли Цветным: его специально раскрасили в яркие тона, чтобы жители не путали с другими переправами через Мойку.

Современное название появилось к 1790 году и обязано своим происхождением кабаку «Поцелуй», который держал на берегу купец Никифор Васильевич Поцелуев. Заведение было настолько на слуху, что название будто прилипло к мосту.

А сама фамилия купца отсылает к старинному слову «целовальник» — так называли сборщиков кабацких пошлин. Получается, мост «поцеловали» вовсе не из‑за чувств, а из‑за бизнеса и чиновничьей лексики.

Романтические мифы: как легенды стали частью образа

Городская молва щедро дополнила сухую историю красивыми сюжетами. По одной из версий, мост служил местом прощаний: здесь целовали близких те, кто покидал город, ведь в XVIII веке Мойка была городской границей.

Другая легенда связывает переправу с моряками Гвардейского Флотского экипажа — они будто бы прощались здесь с возлюбленными перед дальними походами.

Есть и более драматичный вариант: неподалёку стояла тюрьма, и на мосту прощались с родными арестанты. Со временем из этих сюжетов родились приметы: поцелуй на мосту сулит возвращение любимого, а молодожёнам советуют начать поцелуй на одном берегу Мойки, а закончить на другом — тогда семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Что интересного есть рядом и чем примечателен сам мост

Поцелуев мост — объект культурного наследия федерального значения. Он соединяет Казанский и 2‑й Адмиралтейский острова, связывая улицу Глинки с набережной Мойки. В пешей доступности — «Новая Голландия» и Центральный военно-морской музей (бывшие Морские Крюковские казармы).

Первая версия переправы была деревянной, пешеходной и имела подъёмную часть для пропуска судов с мачтами. В 1816 году её заменили чугунным арочным мостом по проекту архитектора В. Гесте — именно этот облик мы видим сегодня.

Мост даже оставил след в культуре: в песне Леонида Утёсова «Ленинградские мосты» есть запоминающаяся строчка: «Все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет».

Как сделать прогулку у моста приятнее и осмысленнее

приходите рано утром или в будние дни: в выходные и вечером здесь много туристов и свадебных фотосессий;

включите в маршрут соседние точки — «Новую Голландию» и военно-морской музей: так прогулка станет не просто про фото, а про знакомство с районом;

если гуляете с детьми, расскажите про «Цветной мост» и про то, зачем раньше красили переправы — это превращает сухие факты в живую историю;

присмотритесь к деталям чугунных арок и ограды: это хороший пример инженерного стиля начала XIX века;

не противопоставляйте миф и реальность: легенды делают город эмоциональнее, а факты придают этим историям глубину.

Поцелуев мост хорош тем, что умеет быть разным: для одних это место для романтических фото, для других — кусочек городской истории с чёткими датами и именами. Если не торопиться и замечать детали, он раскрывается сразу в двух измерениях — и как городской символ, и как памятник инженерной мысли.

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