Почему накачка шин до 2 атмосфер может закончиться дорогим ремонтом

Для большинства советских легковых автомобилей рекомендовалось давление около 2 атмосфер. С тех пор многое изменилось

Многие водители считают, что накачивать шины необходимо до двух атмосфер. Но это правило не универсальное, и следование ему может привести к большим расходам и дорогому ремонту.

Почему 2 бара подходит не всегда

Для большинства советских легковых автомобилей рекомендовалось давление около 2 атмосфер. С тех пор многое изменилось: появились другие шины, другие массы машин и другие скорости.

Для безопасного движения шины должны быть накачаны правильно. Тогда и топливо экономится, и сцепление с дорогой надежнее, автомобиль лучше управляется, меньше тряска, выше уровень комфорта. И не всегда все это обеспечивают 2 бара.

Кроме того, правильное давление продлевает срок службы самой шины и подвески. При слишком низком давлении боковина шины постоянно деформируется, нагревается и может разрушиться на высокой скорости. При слишком высоком — страдают амортизаторы, сайлентблоки и другие элементы ходовой части.

Оптимальное значения давления для автомобиля индивидуально, и его можно увидеть на наклейке на стойке водительской двери или в лючке бензобака. Например, для Весты Кросс рекомендованное производителем давление передних и задних шин - 2,2 бара при полной загрузке, а для Гранты — 1.9.

Если наклейки нет, данные можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Что будет, если шины накачаны неправильно?

При недостаточном давлении увеличивается расход топлива до 20%, шины изнашиваются неравномерно, риски их повреждения возрастают.

Кроме того, недостаточное давление ухудшает управляемость, увеличивает тормозной путь и повышает риск аквапланирования на мокрой дороге. Шина перегревается, и на высокой скорости может произойти разрыв.

Перекачанные шины уменьшают пятно контакта с дорогой, что снижает сцепление, особенно на скользком покрытии. Протектор изнашивается быстрее по центру, а сама шина становится более уязвимой для повреждений при наезде на препятствия. Диски при этом тоже повреждаются, принимая удары на себя.

Поэтому автоэксперты не советуют ориентироваться только на универсальные 2 атмосферы.

Читайте также:

Можно ли садиться за руль после кефира и кваса - ответ нарколога

Почему одна АКБ служит 2-3 года, а другая — 10 лет: как продлить срок службы аккумулятора

Одно средство из ванной от мутности и влаги: почему стекла в машине запотевают изнутри и как это исправить

Двухрядная Газель NN «Фермер» с полным приводом: преимущества перед пикапом и мнения водителей