Почти миллиард рублей сэкономили на уходе за парками и скверами Петербурга — расходы сократили

Как это отразится на привычной городской среде

Город пересматривает расходы на содержание парков и скверов: в этом году бюджет на уход за зелёными зонами заметно сократился. При этом объём задач для подрядчиков не уменьшился — впереди четыре этапа работ до 2028 года.

Сколько и где сэкономили

В Петербурге объявили пять крупных конкурсов на содержание парков, садов, скверов и уличного озеленения во всех 18 районах. Начальная сумма закупок — 6,3 млрд рублей, это на 12,5 % (или на 900 млн рублей) меньше прошлогоднего показателя в 7,2 млрд рублей.

Сильнее всего снижение заметно в центре — там стартовая цена просела на 228,4 млн рублей. На северо‑западе урезали на 183,6 млн рублей, на юге — на 182,7 млн рублей. По данным «Делового Петербурга», причина — бюджетные ограничения.

Что предстоит делать подрядчикам

Работы распределены на четыре этапа до начала 2028 года. В задачи входит стрижка деревьев и кустарников, уход за газонами, оформление цветников, восстановление утраченных насаждений, уборка мусора и ремонт садово‑парковых дорожек.

Заказчиком выступает ГКУ «Центр комплексного благоустройства», подведомственное комитету по благоустройству, передает источник.

Снижение стоимости контрактов не отменяет важности ухода за зелёными пространствами: при внимательном отношении горожан проще заметить, где помощь нужна в первую очередь, и добиться своевременных решений.

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