Под прицелом КГИОП: после возгорания в особняке Миллера проверят безопасность каждого памятника архитектуры

Поводом для внезапных проверок стал недавний пожар в знаменитом особняке Миллера. Огонь удалось быстро потушить, но происшествие заставило городские власти пересмотреть правила контроля за реставраторами.
Что случилось в особняке Миллера?
Вечером в старинном здании особняка вспыхнул огонь. Пожарные пламя сбили, никто из людей не пострадал.
Предварительная причина — обычная человеческая беспечность. Во время реконструкции рабочие проводили сварочные работы и грубо нарушили правила пожарной безопасности, сообщили в управлении следственного комитета по городу.
Случайная искра попала на легковоспламеняющиеся материалы, и начался пожар.
Следователи уже завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Почему старинные здания горят так быстро?
Исторические дома Петербурга конца XIX — начала XX веков невероятно уязвимы перед огнем. Внутри таких особняков скрыто много сухого дерева: перекрытия, стропила, дранка под штукатуркой и старинный паркет.
За вековую историю дерево высыхает настолько, что вспыхивает как спичка от малейшей искры.
Именно поэтому любые «огневые работы» в памятниках архитектуры требуют строжайшего контроля: рядом всегда должны дежурить люди с огнетушителями, а все деревянные конструкции обязаны закрывать защитными экранами.
Большие проверки: частникам больше не верят на слово
Главный вывод из этой истории сделали в КГИОП (комитете, который отвечает за охрану памятников).
Раньше система работала просто: за зданиями, которые реставрируют на деньги города, власти следили постоянно и строго.
На объектах, принадлежащих частным инвесторам, безопасность оставалась на совести самих владельцев. Пожар в особняке Миллера показал, что такая схема дает сбой.
Теперь комитет начинает масштабную проверку всех реставрируемых памятников архитектуры в городе — вне зависимости от того, государственные они или частные, пишет "ДП" со ссылкой на главу комитета по охране памятников Петербурга Алексея Михайлова.
Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург обустраивает быт пострадавших при пожаре в «Особняке Миллера».