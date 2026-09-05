2 горсти в лейку: садовод с 30-летним стажем назвала, чем подкормить клубнику под зиму

Как ухаживать за клубникой осенью

Осенняя подготовка клубники к зиме закладывает основу для обильного урожая в следующем сезоне. Садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова рассказала URA.RU, как правильно обрезать кусты, чем подкормить и когда это лучше делать.

Как обрезать клубнику осенью

После плодоношения, начиная с конца июля или в августе, удаляют все старые листья и плодоножки. Если эта процедура пропущена, осенью срезают только самые нижние листья — примерно половину. Удалять всю листву нельзя: она защищает «сердечко» куста зимой, если снега будет мало. Усы смело обрезают до самых морозов. Листья с малиновыми пятнами и покраснениями можно не удалять осенью. Пятна — это реакция на холодные ночи и дожди, и опасности для куста они не представляют.

Чем подкормить клубнику осенью

Подкормки вносят после обрезки листьев и усов. На выбор предлагаются три варианта (содержат фосфор, калий и кальций, которые готовят кусты к зимовке):

Древесная зола . Берут 2 горсти на 8–10-литровую лейку. Поливают под корень по влажной почве.

. Берут 2 горсти на 8–10-литровую лейку. Поливают под корень по влажной почве. Двойной суперфосфат (не путать с обычным). В пластиковой или стеклянной ёмкости заливают стакан гранул литром горячей воды и тщательно размешивают до полного растворения. Затем 2 столовые ложки этого концентрата разводят в 8 литрах воды.

(не путать с обычным). В пластиковой или стеклянной ёмкости заливают стакан гранул литром горячей воды и тщательно размешивают до полного растворения. Затем 2 столовые ложки этого концентрата разводят в 8 литрах воды. Любое осеннее минеральное удобрение — по инструкции на упаковке.

Как правильно поливать и вносить удобрения

Перед подкормкой обязательно проверяют влажность почвы на глубине 10 см. Даже при частых дождях земля может быть сухой. Поэтому сначала клубнику поливают, затем вносят удобрения по влажной земле. Раствор размешивают перед каждым использованием.

Норма расхода — 1–1,5 литра под каждый куст. Поливать листья нельзя - если раствор попал на них, то необходимо сразу смыть его чистой водой из лейки.



Читатели со своей стороны добавили в комментариях:

"Удобрения в гранулах предназначены для сухого внесения с последующей заделкой и поливом. Разводить горячей водой НЕЛЬЗЯ! Состав будет работать неправильно".



"Я еще клубнику подкармливала альгогумусом на хлорелле, улучшает почву, да и растения чувствуют себя хорошо".

Вывод

Осенний уход за клубникой — это комплекс из трёх основных действий: умеренная обрезка, удаление усов и фосфорно-калийная подкормка по влажной почве. Листья оставляют для защиты куста зимой, а больные пятна на них осенью не страшны. Правильная подготовка гарантирует, что клубника перезимует без потерь и отблагодарит обильным урожаем крупных сладких ягод.

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